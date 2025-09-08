Frica față de UE, război, integrare europeană și pierderea neutralității inundă feed-ul cetățenilor din Republica Moldova înaintea alegerilor parlamentare – analiză FACT

Conținutul inautentic de pe social media invadează feed-ul cetățenilor din Republica Moldova cu un mesaj prioritar: FRICA. Frica față de UE, război, integrare europeană și pierderea neutralității, transmite organizația Expert Forum, conform unei analize Fighting Against Conspiracy and Trolls (FACT).

FACT este un centru independent și imparțial, lansat la jumătatea anului 2025 sub egida EU Digital Media Observatory (EDMO). Acesta reunește jurnaliști de investigație, experți în social media și analiști politici.

În ultimele 30 de zile, organizația a urmărit 3.392 de videoclipuri (13,6M vizualizări), din 100 de conturi cu comportament coordonat și a analizat 36.338 de comentarii, unde mii sunt copy-paste. „Încotro se îndreaptă integritatea alegerilor când opiniile sunt modelate de postări generate în masă care mimează oameni reali?”, întreabă Expert Forum.

FACT a analizat ultimele 30 de zile de conținut trending din Republica Moldova pentru a înțelege cum arată războiul informațional în timp real. Trending în definiția acestei analize înseamnă conținut în top 100 pe hashtag-urile monitorizate, în general cu peste 5.000 de vizualizări. CIB (Coordinated Inauthentic Behavior) se referă la conținut inautentic, unde coordonarea poate fi observată în temele urmărite, videoclipurile reciclate și modelele de distribuție, fără să fie neapărat identică la nivel de detalii tehnice, potrivit sursei citate.

Conturile de CIB au fost analizate în ultimele 30 de zile prin relația pe care o aveau cu hashtag-urile principale legate de #молдова și #Moldova, practic cine încearcă să ocupe spațiu pe aceste hashtag-uri mamut, folosite pentru fiecare țară (#Romania, #Polonia). „Așa cum vă puteți închipui, vorbim de foarte mult conținut de entertainment, social, evenimente și videoclipuri de la conturi reale care nu au fost luate în considerare în această analiză. Pentru descoperirea celor 100 de conturi inautentice, am analizat 87 de hashtag-uri politice asociate cu #Moldova și #молдова, alături de diferite variante de scriere și emoji-uri adăugate”, potrivit FACT.

Din totalul de 469 de hashtag-uri monitorizate, 87 au fost identificate ca având conținut politic. Corelațiile politice cele mai puternice au fost identificate la conținutul de #Moldova(ro/ru) și „новости/news” cu 16.2%, urmată de „гагаузия/gagauzia” cu 10.3%, „протест/protest” cu 7.0%, „выборы/elections” cu 6.1% și „политика/politics” cu 6.0%.

Analiza a dezvăluit o concentrare masivă pe termeni politici regionali care reflectă direct presiunile geopolitice: пмр/transnistria, приднестровье/transnistria, россия/russia, украина/ukraine. Un trend relevant este folosirea conturile mici, cu câteva sute de urmăritori, care au câte 1-2 videoclipuri cu un număr halucinant de vizualizări – 30.000, 100.000 – complet disproporționat față de mărimea contului și restul interacțiunilor. Acest mecanism de viralizare al TikTok ne rămâne neclar din punct de vedere tehnic, susține FACT.

Conținutul AI: o nouă tactică puternică de manipulare a algoritmilor

Conturile artificiale sunt exponențial mai ușor de creat decât fermele tradiționale de troli, necesitând investiții minime pentru rezultate gigant. AI-ul poate genera în câteva minute profiluri complete, poze realiste, biografii credibile, conținut variat care ar fi necesitat săptămâni de muncă manuală.

Ce este periculos pentru social media și pentru utilizatori este că aceste conturi devin din ce în ce mai greu de detectat, mimând comportamentul uman și evoluând constant pentru a evita sistemele de detecție automatizată.

Astfel, analiza a descoperit metoda „Lover Boy”, varianta „AI Lover Woman”, care reprezintă o tactică folosită în ecosistemul CIB din Moldova prin care conturi false exploatează atracția vizuală pentru a spori impactul mesajelor politice.

Acestea folosesc fotografii generice, furate, reciclate sau conturi cumpărate pentru a crea profiluri cu imagini de femei considerate stereotipic frumoase în Moldova. Scopul este construirea unei rețele care distribuie propagandă politică coordonată. Strategia se bazează pe prejudecăți cognitive fundamentale și funcționează ca instrument de război informațional, deoarece mesaje anti-UE sau pro-ruse par mai credibile când sunt asociate cu identitatea unei „tinere moldovence atrăgătoare” decât cu un profil anonim ori masculin.