Percheziții în Republica Moldova: 60 de descinderi într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor

60 de percheziții au avut loc în dimineața zilei de 2 septembrie, în sudul Republicii Moldova. Acțiunile au avut loc într-o cauză penală ce vizează corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor, grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali și spălare de bani în proporții deosebit de mari, transmite newsmaker.md, care citează informații comunicate de Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Perchezițiile, care au avut loc în jurul orei 06:30, au fost desfășurate de Inspectoratul Național de Investigații al IGP, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și brigada „Fulger”.

„Au descins cu 60 de percheziții în sudul țării, în contextul unei cauze penale pentru corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice/a grupurilor de inițiativă/ a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălarea de bani săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari. Poliția va reveni cu detalii imediat după încheierea acțiunilor procesuale”, au comunicat reprezentanții IGP.