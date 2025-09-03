G4Media.ro
sursa foto: Ziarul de Gardă

Ziarul de Gardă: Fostul deputat moldovean Vladimir Andronachi, apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost reținut într-un nou dosar penal pentru spălare de bani

Ex-deputatul Vladimir Andronachi, un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, cercetat în dosarul „Frauda bancară”, a fost reținut pentru 72 de ore într-un nou dosar penal, spun sursele ZdG. Măsura a fost luată pe marginea unui nou dosar, pentru spălare de bani.

Vladimir Andronachi a fost deputat în perioada februarie 2015 – iulie 2021 și ex-vicepreședinte al Partidului Democrat din Moldova (PDM), condus în trecut de oligarhul Vladimir Plahotniuc. În R. Moldova, fostul democrat figurează în mai multe dosare penale: „Frauda bancară”, dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte și „Metalferos”.

