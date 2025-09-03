Ziarul de Gardă: Fostul deputat moldovean Vladimir Andronachi, apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost reținut într-un nou dosar penal pentru spălare de bani
Ex-deputatul Vladimir Andronachi, un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, cercetat în dosarul „Frauda bancară”, a fost reținut pentru 72 de ore într-un nou dosar penal, spun sursele ZdG. Măsura a fost luată pe marginea unui nou dosar, pentru spălare de bani.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Vladimir Andronachi a fost deputat în perioada februarie 2015 – iulie 2021 și ex-vicepreședinte al Partidului Democrat din Moldova (PDM), condus în trecut de oligarhul Vladimir Plahotniuc. În R. Moldova, fostul democrat figurează în mai multe dosare penale: „Frauda bancară”, dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte și „Metalferos”.
Citește articolul complet pe Ziarul de Gardă
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Percheziții în Republica Moldova: 60 de descinderi într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.