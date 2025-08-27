Regizorul spaniol Pedro Almodóvar cere guvernului țării sale să rupă relaţiile cu Israelul

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Regizorul Pedro Almodóvar a cerut miercuri guvernului spaniol să întrerupă toate relaţiile diplomatice şi comerciale cu Israelul în faţa „genocidului” din Gaza, invitându/l pe premierul socialist să-şi „convingă” aliaţii europeni să facă acelaşi lucru, potrivit AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Sunt Pedro Almodóvar, regizor de film, şi cer guvernului nostru să rupă relaţiile diplomatice, comerciale şi de orice fel cu statul Israel, ca semn de repulsie faţă de genocidul pe care îl comite împotriva poporului din Gaza sub ochii întregii lumi”, declară cineastul spaniol într-un videoclip publicat pe contul de Instagram al casei sale de producţie „El deseo”.

Îmbrăcat într-un polo albastru, regizorul îi cere prim-ministrului Pedro Sánchez „să încerce să convingă toţi aliaţii noştri europeni să facă acelaşi lucru şi să se alăture acestei respingeri”.

Regizorul filmelor „Totul despre mama mea” şi „Femei ]n pragul unei crize de nervi” s-a mai exprimat deja cu privire la acest conflict, semnând, alături de alţi artişti spanioli precum Javier Bardem, o scrisoare care condamnă „tăcerea” asupra „genocidului” din Gaza, publicată în marja Festivalului de la Cannes în luna mai.

Guvernul spaniol este una dintre vocile europene cele mai critice faţă de premierul israelian Benjamin Netanyahu şi atacurile împotriva Gazei.

Pedro Sánchez însuşi a calificat în iunie războiul purtat de Israel în Fâşia Gaza drept „genocid”, un termen pe care puţini lideri internaţionali l-au folosit până acum.

Şeful guvernului spaniol, care a recunoscut oficial statul Palestina în mai 2024, împreună cu Irlanda şi Norvegia, a făcut din sprijinul necondiţionat pentru cauza palestiniană unul dintre principalele axe ale politicii sale externe din ultimele 18 luni, fără a rupe legăturile cu Israelul.

Atacul din 7 octombrie condus de Hamas a dus la moartea a 1.219 persoane din partea israeliană, în majoritate civili, potrivit unui bilanţ al AFP bazat pe date oficiale.

Campania de represalii israeliene a provocat cel puţin 62.819 morţi în Gaza, majoritatea civili, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza, aflat sub autoritatea Hamas. Ministerul, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de ONU, nu precizează numărul combatanţilor ucişi.