Regizorul coreean Park Chan-wook a fost exclus din Sindicatul scenariştilor de la Hollywood, pe motiv că a lucrat în timpul grevei din 2023

Legendarul regizor coreean Park Chan-wook şi colaboratorul său la serialul HBO Max „The Sympathizer” au fost excluşi din Sindicatul scenariştilor de la Hollywood după ce ar fi lucrat în timpul grevei din 2023, ignorând cele 148 de zile de grevă care au paralizat Hollywoodul, transmite News.ro.

Regizorul filmelor „Oldboy” şi „The Handmaiden” a fost exclus din Writers Guild of America alături de Don McKellar după ce a lucrat la serialul din 2024 în timpul grevei, a anunţat sindicatul.

Adaptare a romanului omonim al lui Viet Thanh Nguyen, câştigător al premiului Pulitzer 2016, serialul, coprodus de A24 şi Rhombus Media, urmăreşte aventurile unui agent dublu nord-vietnamez (interpretat de Hoa Xuande) înainte de căderea Saigonului. Acesta îşi continuă activităţile de spionaj după ce se stabileşte în California de Sud. Programul HBO Max, în care Robert Downey Jr. interpretează mai multe roluri, a fost lăudat de critici încă de la lansare.

În aprilie anul trecut, WGA a anunţat deja sancţiuni împotriva a şapte scenarişti, fără a dezvălui însă identitatea unora dintre ei.

Spre deosebire de alţi membri sancţionaţi, Park Chan-wook şi Don McKellar nu au contestat excluderea lor. Solicitaţi de The Hollywood Reporter, HBO şi reprezentanţii cineaştilor nu au răspuns încă.

Park este cea mai cunoscută personalitate identificată până acum de sindicat ca fiind vinovată de încălcarea regulilor în timpul grevei de 148 de zile. În aprilie, sindicatul a anunţat că şapte scenarişti au fost sancţionaţi, şase pentru că ar fi încălcat regulile de grevă ale WGA în 2023 şi unul pentru încălcări constituţionale. Patru dintre aceşti membri au contestat deciziile şi au fost numiţi la momentul respectiv. Deciziile au fost în mare parte menţinute în urma unui vot ulterior al membrilor.

Sindicatul a anunţat, de asemenea, că l-a suspendat pe Anthony Cipriano până la 1 mai şi i-a impus o interdicţie pe viaţă de a ocupa o funcţie sindicală nealeasă pentru că a scris scenariul pentru „The Last Breath f/k/a Untitled True Story Haunting-Thriller Project”.

Cineastul coreean care în 2022 a câştigat premiul pentru Cel mai bun regizor la Festivalul de Film de la Cannes pentru filmul „Decision to Leave”, Park se pregăteşte în prezent să-şi lanseze cel mai recent film, „No Other Choice”, la Festivalul de Film de la Veneţia.

În 2024, Downey Jr. a fost nominalizat la premiul Emmy pentru interpretare cu rolul său din „The Sympathizer”.