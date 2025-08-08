Regatul Unit va găzdui o reuniune cu miniştri europeni de externe ce vizează pacea și stabilitatea în Balcanii Occidentali

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord va găzdui pe 8 octombrie o reuniune cu mai mult de 15 miniştri europeni de externe menită să promoveze pacea, stabilitatea şi cooperarea cu regiunea Balcanilor Occidentali, a anunţat vineri guvernul britanic, potrivit agenţiei de știri EFE, citată de Agerpres.

La reuniunea pe care ministrul britanic de externe, David Lammy, o va găzdui la Castelul Hillsborough din capitala nord-irlandeză Belfast vor participa omologii săi din regiunea Balcanilor Occidentali, respectiv Albania, Bosnia-Herţegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia şi Kosovo, precum şi miniştrii de externe din Austria, Bulgaria, Croaţia, Franţa, Grecia, Germania, Italia, Polonia şi Slovenia. Va participa de asemenea Danemarca, în calitate de ţară care va deţine la acel moment preşedinţia semestrială a Consiliului UE.

Guvernul britanic a menţionat într-un comunicat că „reconcilierea durabilă” dintre statele Balcanilor Occidentali se va afla în centrul acestui dialog, într-un moment în care această regiune se confruntă cu „ameninţări crescânde de instabilitate, corupţie şi grupuri infracţionale care compromit securitatea şi creşterea Regatului Unit”, ţară aflată la distanţă de regiunea Balcanilor Occidentali, dar care este o destinaţie a migranţilor ilegali ce vin pe ruta balcanică.

Această reuniune, a mai subliniat guvernul de la Londra, se înscrie într-o dezbatere mai amplă prin care Regatul Unit îşi propune să consolideze „rezilienţa” Balcanilor Occidentali, să abordeze chestiunea migraţiei ilegale şi să stimuleze creşterea economică.

„Castelul Hillsborough reprezintă puterea diplomaţiei de a transforma conflictul şi diviziunea în pace şi cooperare pe termen lung”, a remarcat ministrul britanic de externe, acel castel fiind un loc simbol al negocierilor care au dus la acordul de pace din Vinerea Mare (1998), înţelegerea care a pus capăt conflictului din Irlanda de Nord.

Pe baza experienţei acestei provincii britanice, a adăugat ministrul David Lammy, Regatul Unit doreşte să-şi sprijine partenerii din Balcanii Occidentali „să depăşească provocările trecutului printr-o reconciliere semnificativă şi să ajute la construirea unui viitor sigur şi prosper”.