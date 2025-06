RedBull tremură: Mesajul transmis de Max Verstappen tatălui său după weekendul dezastruos din Austria

Max Verstappen a abandonat după doar trei viraje în MP de Formula 1 al Austriei, după ce Kimi Antonelli a intrat în monopostul său. Jos Verstappen, tatăl multiplului campion mondial, a dezvăluit mesajul pe care olandezul l-a transmis după un weekend de coșmar pentru echipa condusă de Christian Horner.

Max i-a transmis tatălui Jos un mesaj clar: Monopostul RedBull pur și simplu nu este rapid

Max a plecat foarte dezamăgit din Austria: nu a câștigat vreun punct, iar distanța față de Oscar Pistri (liderul mondial) s-a mărit la 61 de puncte.

Weekendul de pe RedBull Ring a fost unul de dezastruos pentru RedBull, iar Horner nu s-a ferit să spună că echipa deja nu se mai gândește la titlurile mondiale din F1 din 2025.

„A fost o cursă de uitat. Tot weekendul, de fapt. Nu am avut ritm, nu am avut șansă, și apoi nici nu am terminat (n.r. se referă la abandonul din turul 1)”, a spus Verstappen, vizibil iritat, imediat după abandon.

Apelul telefonic care spune totul: „Mașina nu e suficient de bună”

Jos Verstappen, tatăl lui Max, nu a fost prezent pe RedBull Ring Circuit, dar a vorbit cu fiul său la telefon imediat după ce acesta a fost nevoit să abandoneze.

„Am văzut un pic din calificări. Am văzut ultimul tur, când a primit steag galben, dar oricum nu părea suficient de rapid”, a spus Jos Verstappen pentru RaceExpress.nl.

„Mi-a spus la telefon: Da, pur și simplu nu e suficient de bună (n.r. mașina RedBull)”, transmite Jos făcând referire la marea frustrare a lui Max.

Mesajul lui Verstappen este cât se poate de clar: este foarte nemulțumit de upgrade-urile pe care RedBull le-a adus în Austria, RB21 fiind în continuare foarte departe de rivala McLaren.

Jos Verstappen a fost întrebat dacă are vreo explicație pentru diferența mare de performanță arătată de monopostul RedBull de la Canada până în Austria, iar tatăl lui Max a fost sincer.

„Ei bine, este un circuit diferit, cu puțină aderență. Și, da, alte echipe fac progrese. Ferrari a adus o actualizare bună, știm că McLaren sunt întotdeauna în față.

Mercedes e undeva la mijloc. Iar update-ul Red Bull… nu cred că a făcut mare diferență”, este de părere Jos Verstappen.

Pe rețelele sociale, fanii celor de la RedBull nu mai cred în șansele echipei de a reveni în fruntea F1.

„Red Bull nu mai e ce-a fost. McLaren și Ferrari au trecut deja în față. Dacă Max își pierde încrederea în echipă, nu va mai rămâne prea mult”, este unul dintre mesajele postate pe rețelele sociale, conform f1oversteer.com.

Cu toate că are un contract cu RedBull valabil până în 2028, Verstappen poate activa o clauză de performanță care i-ar permite să încheie înainte de termen înțelegerea cu echipa din Milton Keynes.

Toto Wolff îl așteaptă cu brațele deschise la Mercedes.

Cum arată clasamentul piloților din F1 după cursa din Austria

Oscar Piastri (McLaren) – 216 puncte Lando Norris (McLaren) – 201 Max Verstappen (RedBull) – 155 George Russell (Mercedes) – 146 Charles Leclerc (Ferrari) – 119 Lewis Hamilton (Ferrari) – 91 Kimi Antonelli (Mercedes) – 63 Alexander Albon (Williams) – 42 Esteban Ocon (Haas) – 23 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 22 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 21 Lance Stroll (Aston Martin) – 14 Fernando Alonso (Aston Martin) – 14 Carlos Sainz (Williams) – 13 Liam Lawson (Racing Bulls) – 12 Pierre Gasly (Alpine) – 11 Yuki Tsunoda (RedBull) – 10 Oliver Bearman (Haas) – 6 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 4 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0.

Clasament constructori

McLaren – 417 puncte Ferrari – 210 Mercedes – 209 Red Bull Racing – 162 Williams – 55 Racing Bulls – 36 Haas – 29 Aston Martin – 28 Kick Sauber – 26 Alpine – 11.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1