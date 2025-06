Horner anunță o schimbare importantă de tactică la RedBull după coșmarul din Austria

RedBull nu a reușit să puncteze în cursa considerată „acasă” de pe circuitul de la Spielberg, iar Christian Horner anunță o schimbare importantă de plan la echipa pe care o conduce: nu se mai gândește la titlurile din acest sezon din Formula 1.

Verstappen a fost nevoit să abanoneze în debutul cursei din Austria, iar Tsunoda nu a încheiat în puncte.

Zestea RedBull în weekendul de cursă recent încheiat a fost de zero puncte.

McLaren a bifat o dublă istorică pe RedBull Ring, iar Christian Horner anunță că echipa sa nu se mai gândește la titlurile mondiale din acest sezon.

Stagiunea 2025 din Marele Circ se transformă într-o luptă în doi: Piastri vs Norris, asta în timp ce în clasamentul constructorilor avantajul McLaren față de urmăritoare este deja unul imens.

Îngrijorarea lui Horner este una importantă, iar șeful RedBull Racing anunță că echipa pe care o conduce nu are cum să se mai gândească în vreun fel la titlurile mondiale din F1.

„Seamănă foarte mult cu o cursă cu doi cai (n.r. lupta pentru titlul piloților din F1), McLaren are un avantaj imens față de restul plutonului”, își începe Horner discursul.

Piastri are acum un avantaj de 61 de puncte față de Verstappen, iar lupta pentru al cincilea titlu mondial consecutiv pare una utopică în acest moment pentru Max, mai ales văzând forma arătată de McLaren și în Austria.

„Avantajul pe care îl au este semnificativ. Pentru noi, rămâne să ne concentrăm pe o cursă la un moment dat.

Nici măcar nu ne mai gândim la campionate.

Ne concentrăm doar pe următoarea cursă de la Silverstone, ce putem realiza acolo; la fel și la Spa, la fel și la Budapesta”, transmite, resemnat, Christian Horner.

Cu un monopost fiabil și bine echilibrat, McLaren a transformat Grand Prix-ul din Austria într-o demonstrație de forță.

Momentan, toate rivalele, inclusiv RedBull, par copleșite de forța echipei din Woking.

Christian Horner: „Horrible weekend, no points on the board. But well done to Racing Bulls, and Liam today, he drove a very strong race.” pic.twitter.com/7ozypJxNI7

— RBR Daily (@RBR_Daily) June 29, 2025