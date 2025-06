FIA îl penalizează pe Antonelli după ce a provocat abandonul lui Verstappen în Austria

Kimi Antonelli și-a aflat pedeapsa după ce a provocat accidentul în urma căruia Max Verstappen a fost nevoit să abandoneze în debutul Marelui Premiu de Formula 1 al Austriei. Conform FIA, tânărul pilot italian în vârstă de 18 ani va pleca cu o penalizare de trei locuri pe grila de start la Silverstone.

Antonelli a provocat un accident spectaculos în virajul trei al MP din Austria: a fost nevoit să abandoneze, dar l-a forțat și pe Max Verstappen să încheie prematur Grand Prix-ul de pe RedBull Ring.

Comisarii FIA l-au găsit, pe bună dreptate, vinovat pe Antonelli, iar pilotul Mercedes a primit o penalizare de trei locuri pe grila de start contând pentru Marele Premiu al Marii Britanii, din această săptămână.

Antonelli își asumă vina: “Îmi pare rău pentru Max și pentru echipă”

Aflat la primul sezon din Marele Circ, Antonelli și-a recunoscut vina și a cerut scuze echipei sale, cât și lui Max Verstappen.

„Cred că am avut un start normal, apoi la virajul 3 am încercat doar să îmi mențin poziția. Nu am vrut să fac nimic riscant, dar când am frânat, am blocat spatele și am pierdut complet mașina”, transmite Antonelli.

„Am fost prins în blocaj, am eliberat frânele, dar pur și simplu nu am putut opri. Din păcate, l-am lovit pe Max și îmi pare foarte rău față de el și de echipă. Mi-am cerut scuze imediat, știu că e vina mea”, a completat Kimi.

FIA a analizat datele telemetrice și imaginile video înainte de a emite sancțiunea oficială împotriva lui Antonelli.

„Pilotul cu numărul 66 (n.r. Antonelli) este în întregime vinovat pentru coliziune. Acesta și-a blocat roțile spate, a pierdut controlul monopostului și a generat o coliziune evitabilă.”

Accidentul în urma căruia Max Verstappen a fost nevoit să abandoneze în Austria din cauza lui Antonelli

Drama at the start as Antonelli collides with Verstappen 💥 Watch all the best action from the 2025 Austrian Grand Prix 🇦🇹#F1 #AustrianGP — Formula 1 (@F1) June 29, 2025

Cum arată clasamentul piloților din F1 după cursa din Austria

Oscar Piastri (McLaren) – 216 puncte Lando Norris (McLaren) – 201 Max Verstappen (RedBull) – 155 George Russell (Mercedes) – 146 Charles Leclerc (Ferrari) – 119 Lewis Hamilton (Ferrari) – 91 Kimi Antonelli (Mercedes) – 63 Alexander Albon (Williams) – 42 Esteban Ocon (Haas) – 23 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 22 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 21 Lance Stroll (Aston Martin) – 14 Fernando Alonso (Aston Martin) – 14 Carlos Sainz (Williams) – 13 Liam Lawson (Racing Bulls) – 12 Pierre Gasly (Alpine) – 11 Yuki Tsunoda (RedBull) – 10 Oliver Bearman (Haas) – 6 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 4 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0.

Clasament constructori

McLaren – 417 puncte Ferrari – 210 Mercedes – 209 Red Bull Racing – 162 Williams – 55 Racing Bulls – 36 Haas – 29 Aston Martin – 28 Kick Sauber – 26 Alpine – 11.

