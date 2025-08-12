Vacanță de vară online / Psiholog: unii adolescenți stau și 12 ore pe zi pe rețelele sociale

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Adolescenții și tinerii din România petrec între 6 și 12 ore pe zi pe rețelele de socializare în timpul verii, iar asta din cauza lipsei altor activități planificate, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

Platformele preferate de tineri sunt centrate pe divertisment și interacțiune rapidă, precum TikTok, Instagram, YouTube și WhatsApp.

Cu cât vârsta crește, cu atât timpul petrecut pe telefon este mai lung

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În plus, nici părinții nu sunt bune exemple pentru copiii lor, spune pentru Radio Târgu Mureș Alina Schenk, psiholog din Târgu Mureș.

”Tinerii stau în online în vacanță fiind mai mult timp liberi, probabil nestructurat, neavând niște activități planificate în avans. Stau mult mai mult pe tot felul de rețele sociale căutând … ceva. E îngrijorător faptul că am observat că de multe ori și părintele stă pe bancă în parc cu telefonul în mână și copilul se joacă… deci, nici adulții nu sunt cel mai bun exemplu în acest sens”, spune psihologul Alina Schenk.

Specialiștii atrag atenția că utilizarea în exces a activităților online duce la anxietate, lipsa somnului, lipsa de concentrare, irascibilitate și furie.

Copiii care stau mult pe rețelele sociale riscă și serioase perturbări emoționale din cauza presiunilor constante de a fi vizibili, acceptați, amuzanți sau perfecți.

De aceea, părinții ar trebui să-și supravegheze mai atent copiii și să reintroducă activități regulate în timpul vacanțelor și reguli mai stricte de utilizare a telefonului.

Psihologii recomandă să existe zone în casă în care nu avem voie cu tehnologia, spre exemplu, în dormitor sau la masă, dar și excursii și sejururi în zone fără internet.