Ministerul Culturii lansează în consultare publică proiectul de Ordonanţă pentru modificarea legii privind dreptul de autor

Ministerul Culturii a lansat în consultare publică un proiect de Ordonanţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi reorganizarea unor autorităţi publice din sectorul cultural, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis joi de instituţie, iniţiativa urmăreşte clarificarea şi actualizarea legislaţiei privind drepturile de autor, devenită dificil de aplicat în forma actuală, din cauza numeroaselor modificări operate de-a lungul anilor.

„Legea, modificată de-a lungul timpului în mod repetat, a devenit greu de aplicat. Revizuirea propusă vine să restabilească unitatea reglementării, prin armonizare cu standardele europene şi ca răspuns la nevoile reale ale creatorilor şi utilizatorilor de conţinut cultural. Modificarea propusă vizează transpunerea în legislaţia naţională a trei componente esenţiale: Transpunerea Directivei 2006/115/CE privind dreptul de împrumut public; Corelarea legislaţiei privind comunicarea publică a operelor muzicale; şi Reorganizarea instituţională: preluarea Oficiului Român pentru Drepturi de Autor (ORDA) de către Ministerul Culturii”, se arată în comunicatul citat.

Potrivit sursei citate, modificările succesive ale Legii nr. 8/1996 au condus la un cadru normativ dificil de aplicat şi de corelat, ceea ce presupune sistematizarea şi rescrierea coerentă a legislaţiei.

„Iniţierea, într-o etapă ulterioară, a unui proiect de lege nou, integrat şi consolidat, în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe rămâne o prioritate legislativă. Situaţia este comparabilă cu evoluţia altor legi organice, precum Codul fiscal, care, de-a lungul timpului, au suferit modificări substanţiale, necesitând în final o regândire legislativă de ansamblu, cu accent pe claritate, flexibilitate şi adaptare la realităţile actuale ale pieţei şi tehnologiei”, se precizează în comunicat.

Ministerul Culturii îşi asumă, astfel, un rol consolidat în domeniul proprietăţii intelectuale, în conformitate cu Strategia Naţională 2024-2028 şi cu nevoile reale ale industriei culturale româneşti, se mai arată în documentul citat.