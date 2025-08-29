Rectorul Universităţii Politehnica Timişoara, apel la cadrele didactice din preuniversitar să deschidă anul școlar: Înţeleg şi respect nemulţumirile tuturor cadrelor didactice, însă este la fel de important să nu uităm cât de mare este bucuria copiilor în prima zi

Rectorul Universităţii Politehnica Timişoara, Florin Drăgan a făcut un apel la cadrele didactice din mediul preuniversitar să deschidă anul şcolar, indiferent de nemulţumiri şi neînţelegeri pentru că elevii merită o primă zi de şcoală aşa cum au avut întotdeauna: cu emoţie, speranţă şi bucuria unui nou început, transmite News.ro.

Florin Drăgan a atras atenţia asupra importanţei primei zile de şcoală pentru elevi, într-un comunicat de presă, de vineri.

„Înţeleg şi respect nemulţumirile tuturor cadrelor didactice, însă este la fel de important să nu uităm cât de mare este bucuria copiilor în prima zi. Este ziua în care îşi regăsesc colegii, prietenii, profesorii, este ziua care le dă încredere că vor începe o etapă nouă. Nu ar trebui să îi privăm de acest reper emoţional, mai ales pe cei care păşesc pentru prima dată într-o sală de clasă sau încep un nou ciclu de învăţământ. Ce se întâmplă după aceea, este la latitudinea profesorilor şi a sindicatelor, însă în puţinul timp rămas până la începerea anului şcolar este nevoie mai mare ca oricând de un dialog real şi constructiv, între părţi. Din păcate, până acum nu am avut aşa ceva. Soluţiile şi înţelegerea nu se găsesc în comunicate pe reţele de socializare, în mass-media, ci dacă părţile se aşează la masă şi negociază cu intenţia de a pune beneficiarii actului didactic, copiii şi tinerii, pe primul loc. Este important ca elevii să nu aibă de suferit, mai ales cei care încep un ciclu nou de învăţământ: clasa zero, clasa V-a, clasa IX-a”, a declarat Florin Drăgan, rectorul Universităţii Politehnica Timişoara.

Rectorul UPT subliniază că modificările din mediul preuniversitar s-au făcut într-un timp foarte scurt şi fără o consultare reală cu părţile implicate. În ultimele luni au existat numeroase probleme de comunicare ale Ministerului Educaţiei şi ale Guvernului României, în ceea ce priveşte sistemul de învăţământ.

„Într-o societate modernă nu putem vorbi despre educaţie în termeni tranzacţionali. Nu este vorba despre două bănci în plus în sala de clasă, ci despre copiii din toată clasa care vor beneficia de şi mai puţină atenţie din partea dascălului. Nu putem calcula arbitrar că profesorii vor lucra 24 de minute în plus pe zi, adăugarea celor 2 ore în plus în normă reprezentând de fapt alte ore de pregătire, în special în cazurile în care s-au făcut completări ale normei cu noi materii. Cu o natalitate în scădere dramatică, fără un set de măsuri concrete şi coerente, sistemul de educaţie trebuie să devină mai eficient, ori acest lucru nu se face raportându-ne la beneficiari ca la nişte mijloace fixe. Bursele nu pot fi înlocuite de joburi part-time sau de credite. Toate aceste decizii luate, în care primează doar perspectiva financiară, vor avea consecinţe catastrofale în timp. Pe deasupra, atunci când măsurile financiare sunt dublate de o foarte slabă comunicare, toate părţile care ar trebui implicate constructiv în proces – cadre didactice, elevi sau studenţi – ajung să fie nişte simpli pioni pe o tablă de joc care a luat foc”, a adăugat Florin Drăgan.

Rectorul mai anunţă că deşi în mediul universitar sunt discuţii şi nemulţumiri, Universitatea Politehnica Timişoara va organiza festivitatea de deschidere a anului universitar, indiferent de situaţia conflictuală dintre minister şi sindicate, atât timp cât nu apar alte decizii la nivelul organizaţiilor studenţeşti. De altfel, în prima săptămână vor fi organizate numeroase activităţi care să îi ajute pe studenţi, mai ales pe cei din primul an, să se integreze şi să facă faţă cu brio unei etape importante din viaţă. Vorbim despre StartUPT – o reuniune a comunităţii universitare care facilitează interacţiunea dintre studenţii de anul I şi toate structurile UPT, Campus Joy – o serie de activităţi sportive, precum şi petreceri şi evenimente culturale.

„Suntem conştienţi de impactul negativ pe care ultimele măsuri bugetare din domeniul educaţiei îl vor avea asupra studenţilor. La Universitatea Politehnica Timişoara, prioritatea noastră rămâne calitatea experienţei trăite de studenţii noştri. Credem cu tărie că pentru a forma noi generaţii de cetăţeni activi şi buni profesionişti pe piaţa muncii, tinerii trebuie să aibă acces nu doar la un învăţământ formal de calitate, ci şi la activităţi extra-curriculare, de educaţie non-formală şi de petrecere a timpului liber” a declarat Alexandru Luca, director Marketing Universitar UPT.

De asemenea, în cadrul UPT studenţii vor avea acces pe timpul anului universitar la mai multe programe de sprijin. Unul dintre acestea este „Primul Student din Familie” adresat studenţilor din anul I care provin din medii vulnerabile prin care vor beneficia sprijin financiar, consiliere psihologică şi vocaţională, ore remediale şi activităţi de educaţie non-formală pentru a-i sprijini să rămână în sistemul educational. De asemenea, studenţii pot primi şi vouchere culturale.