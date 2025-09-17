G4Media.ro
20 de agenții umanitare cer intervenția urgentă a liderilor mondiali pentru gestionarea…

palestinieni palestina cisiordania fasia gaza
sursa foto: © Rrodrickbeiler | Dreamstime.com

20 de agenții umanitare cer intervenția urgentă a liderilor mondiali pentru gestionarea situaţiei „de neconceput" din Fâşia Gaza

Mii de palestinieni continuă să se refugieze din Gaza City, la o zi după ce Israelul şi-a început ofensiva terestră în acest oraş, în efortul de a înfrânge gruparea Hamas.

Agenţiile umanitare care îşi desfăşoară activitatea în Fâşia Gaza au făcut apel la o intervenţie urgentă, după ce o comisie a ONU a conchis că Israelul comite genocid în Gaza – acuzaţie respinsă de Israel, potrivit BBC.

Mulţi dintre cei care fug din calea bombardamentelor din Gaza City se îndreaptă către sud, de-a lungul coastei, mergând pe jos, întrucât serviciile de transport sunt extrem de costisitoare. Călătoria poate dura până la nouă ore, în căldură intensă, iar după ce familiile ajung în zona supra-aglomerată pe care Israelul a desemnat-o „zonă umanitară”, nu există nicio garanţie că vor găsi adăpost sau siguranţă.

Într-o declaraţie comună, directorii a peste 20 de agenţii umanitare importante, inclusiv „Salvaţi Copiii” şi Oxfam, au declarat că cruzimea situaţiei din Gaza este de neconceput. Ei cer intervenţia urgentă a liderilor mondiali, care urmează să se reunească săptămâna viitoare în cadrul Adunării Generale a ONU.

