Recentul val de căldură a fost cel mai intens înregistrat vreodată în Spania / Peste 1.100 de decese au fost atribuite valului de căldură din luna august

Valul de căldură care a afectat Spania timp de 16 zile în luna august a fost „cel mai intens de când există înregistrări” în această ţară, a anunţat, duminică, Agenţia Naţională de Meteorologie (Aemet) pe reţeaua socială X, transmite News.ro.

Conform datelor provizorii, acesta a depăşit valul de căldură din iulie 2022, cu temperaturi cu 4,6° Celsius mai ridicate decât cele înregistrate în timpul unui val de căldură normal. În timpul precedentului val de căldură record din 2022, această diferenţă de temperatură a fost de 4,5° Celsius, a precizat Aemet.

Valul de căldură din luna august s-a încheiat pe 18 august, iar perioada cuprinsă între 8 şi 17 august „a fost cea mai caldă înregistrată vreodată în Spania din cel puţin 1950”, estimează Aemet.



Conform estimărilor Institutului de Sănătate Carlos III (ISCIII), 1149 decese pot fi atribuite valului de căldură din luna august.

Sistemul MoMo al acestui institut studiază variaţiile mortalităţii zilnice generale în raport cu ceea ce ar fi de aşteptat conform seriilor istorice.

Apoi, integrează factori precum temperaturile comunicate de Agenţia Naţională de Meteorologie. Sistemul nu poate stabili o legătură de cauzalitate absolută între decesele înregistrate şi condiţiile climatice, dar aceste cifre constituie cea mai bună estimare a numărului de decese pentru care valul de căldură ar fi putut fi factorul determinant.

În iulie, MoMo atribuisese deja aproximativ 1060 de decese căldurii, ceea ce reprezintă o creştere de peste 50% faţă de iulie 2024.

Valul de căldură a favorizat incendiile de vegetaţie enorme care încă devastează Spania şi Portugalia, provocând opt decese, patru în fiecare ţară, şi distrugând peste 400.000 de hectare între cele două ţări.