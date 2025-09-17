Războiul declanşat de Rusia în Ucraina a scăzut numărul turiştilor din Delta Dunării

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Numărul turiştilor din Delta Dunării a scăzut în acest sezon estival faţă de cel din anul precedent, iar preşedinţii organizaţiilor de management din judeţul Tulcea susţin că situaţia este cauzată în principal de războiul declanşat de Rusia în Ucraina, măsurile de austeritate adoptate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar afectând de asemenea afacerile din domeniu, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Preşedinta Organizaţiei de Management al Destinaţiei (OMD) turistice Eco-Delta, organizaţie a cărei înfiinţare a fost aprobată în vara acestui an de Consiliul Judeţean, Raluca Cacencu, a declarat pentru AGERPRES că mesajele Ro-Alert transmise populaţiei pe fondul războiului îi sperie pe turiştii din străinătate.

„Noi (localnicii, n.red.) suntem obişnuiţi cu alarmele, dar cei care vin din zone în care au fost recent conflicte, de exemplu turiştii din Israel coboară din camere, aşa cum sunt în îmbrăcaţi, în pijamale, vin la recepţie şi întreabă unde este buncărul. Noi le spunem că nu este ca în Israel, dar fiecare trăieşte şi acţionează prin prisma experienţelor de viaţă”, a afirmat Raluca Cacencu, preşedinta OMD Eco-Delta, administrator al unei unităţi de cazare din municipiul Tulcea.

Ea a mai spus că scăderea numărului de turişti străini este tot mai accentuată, în lunile de vară, iulie şi august.

Reducerea voucherelor, dar şi măsurile de austeritate adoptate de Guvern în vara acestui an au influenţat de asemenea scăderea turismului în judeţ.

„Noi am simţit o creştere mai mare faţă de cei 2%, cota de TVA, pentru că s-a încheiat cu plafonarea preţului la energia electrică, iar facturile au crescut cu 30%, iar toate celelalte creşteri din piaţă, la alimente şi combustibil, se răsfrâng în preţul final către noi, pentru că unii nu sunt plătitori de TVA. Noi am suferit pierderi de 30%”, a menţionat preşedintele OMD Eco-Delta, Raluca Cacencu.

Potrivit preşedintelui OMD municipiul Tulcea, Alexandru Filip, foarte mulţi vizitatori au decis în această vară să renunţe la sejururile programate în judeţ.

„Anul acesta a început binişor până în al doilea trimestru. Mai a fost o lună rezonabilă pentru unităţile de cazare, dar apoi, a venit luna iunie cu noile măsuri care efectiv au oprit abrupt consumul. Au venit majorări de tarife şi preţuri, iar noi am primit anulări de sejururi câte n-am avut de la începutul deschiderii pensiunii, iar cu aceeaşi situaţie s-au confruntat şi membrii OMD Tulcea. Pe de o parte, am avut anulări de sejururi cu rambursări, iar pe de altă parte nu a mai intrat nicio rezervare şi asta îţi dărâmă efectiv cash-flow-ul ca antreprenor”, a declarat preşedintele OMD municipiul Tulcea, Alexandru Filip, care este în acelaşi timp administratorul unei pensiuni din satul Sarichioi.

Cei doi preşedinţi ai OMD-urilor din judeţul Tulcea cred că operatorii economici din Horeca ar putea fi sprijiniţi de autorităţile române dacă asigură o predictibilitate şi iau măsuri care să stimuleze activitatea în domeniu.

„Să nu mai vină cu alte taxe, majorări, să taie de unde sunt cheltuieli, aparatul bugetar, pentru că acolo este problema de fapt, nu în mediul privat care susţine economia României. Să dea măsuri care să stimuleze creşterea şi să motiveze activitatea turistică, vouchere, să se creeze un OMD naţional cu un brand naţional, promovat pe pieţele externe, pentru că suntem absenţi în ceea ce priveşte promovarea externă, să se investească sume în reabilitarea clădirilor istorice, în infrastructură, în activităţi de promovare, în centre de informare, în personal dedicat, în marketing digital, aplicaţii. Să se găsească instrumentele astfel încât turismul să devină o prioritate naţională, aşa cum a fost setat într-un Master plan aprobat de Guvern”, a afirmat preşedintele OMD municipiul Tulcea, Alexandru Filip.

În opinia lui, o nouă majorare a TVA-ului pentru unităţile din Horeca aplicabilă începând de anul viitor ar însemna falimentul pentru foarte multe unităţi.

„Dacă acest TVA va fi din nou majorat (de la 11% la 21%, n.red.), va însemna colaps pentru multe afaceri. Nu vreau să creez această imagine apocaliptică, dar multe afaceri nu ştiu cum vor supravieţui, pentru că acest procent va fi adăugat la tarife, iar în condiţiile în care consumul oricum s-a redus şi serviciile sunt primele tăiate de pe listă de oameni, nu ştiu cum vor supravieţui. Cel mai optimist scenariu arată că poate prin vara anului viitor economia va reporni. Într-un scenariu realist, vorbim despre o reaşezare a întregului spectru economic şi social pe tot parcursului anului viitor, pentru ca abia în anul 2027 să vorbim despre o creştere economică pe un temei solid”, a conchis preşedintele OMD municipiul Tulcea, Alexandru Filip.

OMD municipiul Tulcea a fost înfiinţat la finele anului 2023.