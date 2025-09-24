Procurorul general, despre discursul antisemit, de instigare la ură: Până în noiembrie 2024 aveam în medie 21 de dosare de acest tip pe an, acum avem înregistrate 682 de dosare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că discursul antisemit, pro-legionar, de instigare la ură este în creştere din noiembrie 2024 în spaţiul public din România. El a precizat că până la acea dată erau înregistrate 21 de dosare de acest tip pe an, iar acum sunt înregistrate 682 de astfel de dosare, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Alex Florenţa a fost întrebat, marţi seară, la Digi 24, dacă este în creştere discursul antisemit, pro-legionar, de instigare la ură, pe reţelele de socializare, în spaţiul public din România.

”Din noiembrie anul trecut, cu certitudine. Noi am studiat şi acest element pentru că apare oarecum din neant. Nu spun că înainte nu existau cazuri, cu certitudine au existat. Eu am încercat în decembrie şi am avut şi o ieşire publică în care am făcut o prezentare a acestor date statistice de la nivelului Ministerului Public şi arătam că la acel moment, până în noiembrie 2024, Ministerul Public înregistra o medie de 21-22 de dosare de acest tip pe an, indiferent de unde veneau sesizările, de la instituţii de specialitate, de la poliţie, de la persoane fizice sau juridice. Din noiembrie cunoaştem într-adevăr acest fenomen”, a declarat procurorul general.

El a precizat că în prezent sunt înregistrate aproape 700 de dosare de acest tip.

”Acum avem înregistrate 682 de dosare de la 21 pe an. Unul dintre elementele războiului hibrid îl reprezintă şi subversiunea politică, subversiunea politică însemnând folosirea unor factori, organizaţii, asociaţii, oameni politici, de ce nu, din interiorul statului respectiv pentru a-ţi rostogoli mai departe narativele şi genul tău de propagandă. În acest moment un tipar identificat clar în România l-a reprezentat instumentalizarea grupărilor extremiste, care au fost targetate, tot ca urmare a acelei micro-targetări generale a populaţiei, care a identificat anumite segmente din populaţie receptive la genul acesta de mesaje. Au fost bombardate din noiembrie 2024 prin aceeaşi infrastructură online coordonată din Federaţia Rusă cu un val de astfel de mesaje instigatoare la ură, construite cu inteligenţă artificială, care evident au dus la o inflamare foarte puternică a aspectului respectiv, o viralizare foarte puternică şi eventual o multiplicare a mesajelor respective”, a explicat Alex Florenţa.