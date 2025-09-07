Prinţul Hisahito al Japoniei este primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la maturitate în ultimii 40 de ani. El ar putea fi şi ultimul

Prinţul Hisahito al Japoniei este primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la vârsta adultă în ultimii 40 de ani. Mulţi japonezi se tem că el ar putea fi şi ultimul, relatează AP, transmite News.ro.

Ritualurile elaborate de la palat pentru a-l recunoaşte oficial pe Hisahito ca adult, sâmbătă, sunt o amintire a perspectivelor sumbre pentru cea mai veche monarhie din lume. Acest lucru se datorează în mare parte politicii de succesiune rezervată exclusiv bărbaţilor şi numărului tot mai mic al membrilor familiei regale.

Hisahito este al doilea în linia de succesiune la Tronul Crizantemei şi este probabil să devină împărat într-o bună zi. După el, însă, nu mai rămâne nimeni, ceea ce pune familia imperială în faţa dilemei dacă ar trebui să revoce o hotărâre din secolul al XIX-lea care a abolit succesiunea feminină.

Student în primul an la Universitatea Tsukuba din apropierea capitalei Tokyo, Hisahito studiază biologia şi îi place să joace badminton. Este pasionat în special de libelule şi este coautorul unei lucrări academice despre un studiu privind insectele din parcul proprietăţii sale din Akasaka, Tokyo.

În cadrul unei conferinţe de presă din martie, prinţul a declarat că speră să se concentreze în studiile sale asupra libelulelor şi altor insecte, inclusiv asupra modalităţilor de protejare a populaţiilor de insecte din zonele urbane.

Hisahito s-a născut pe 6 septembrie 2006 şi este singurul fiu al prinţului moştenitor Akishino, moştenitorul tronului, şi al soţiei sale, prinţesa moştenitoare Kiko. Are două surori mai mari, populara prinţesă Kako şi fosta prinţesă Mako, a cărei căsătorie cu un bărbat care nu aparţine familiei regale a obligat-o să renunţe la statutul său.

Ritualurile de trecere la maturitate ale lui Hisahito au avut loc la un an după ce a împlinit 18 ani, atingând vârsta legală a maturităţii, deoarece dorea să se concentreze pe examenele de admitere la facultate.

Hisahito este nepotul împăratului Naruhito, care are un singur copil, o fiică, prinţesa Aiko. Tatăl lui Hisahito, Akishino, fratele mai mic al împăratului, a fost ultimul bărbat din familie care a ajuns la maturitate, în 1985.

Hisahito este cel mai tânăr dintre cei 16 membri ai familiei imperiale, toţi adulţi. El şi tatăl său sunt singurii doi moştenitori de sex masculin mai tineri decât Naruhito. Prinţul Hitachi, fratele mai mic al fostului împărat Akihito, este al treilea în linia de succesiune la tron, dar are deja 89 de ani.

Lipsa succesorilor de sex masculin este o preocupare serioasă pentru monarhie, care, potrivit istoricilor, există de 1.500 de ani. Problema reflectă îmbătrânirea rapidă şi scăderea populaţiei Japoniei.

Japonia a avut în mod tradiţional împăraţi bărbaţi, dar succesiunea feminină era permisă. Au existat opt împărătese, inclusiv cea mai recentă, Gosakuramachi, care a domnit între 1762 şi 1770. Cu toate acestea, niciuna dintre ele nu a avut un moştenitor în timpul domniei sale.

Succesiunea a fost limitată legal la bărbaţi pentru prima dată în 1889, în conformitate cu Constituţia dinainte de război. Legea Casei Imperiale din 1947, care păstrează în mare parte valorile familiale conservatoare dinainte de război, permite, de asemenea, doar succesiunea masculină.

Dar experţii spun că sistemul de succesiune exclusiv masculin este defectuos din punct de vedere structural şi a funcţionat anterior doar datorită ajutorului concubinelor care, până acum aproximativ 100 de ani, au dat naştere copiilor imperiali.

Prinţesa Aiko, extrem de populară, singura fiică a împăratului Naruhito şi a împărătesei Masako, nu poate fi succesoarea tatălui său, chiar dacă este susţinută de o mare parte a publicului ca viitor monarh.

Pentru a răspunde preocupărilor legate de succesiune, guvernul a elaborat în 2005 o propunere care permitea accesul femeilor la tronul imperial. Însă naşterea lui Hisahito a schimbat rapid situaţia, iar naţionaliştii s-au opus propunerii.

În ianuarie 2022, un grup separat de experţi, în mare parte conservatori, a recomandat guvernului să menţină succesiunea pe linie masculină, permiţând în acelaşi timp membrilor de sex feminin să îşi păstreze statutul regal după căsătorie şi să îşi continue îndatoririle oficiale. Conservatorii au propus, de asemenea, adoptarea descendenţilor de sex masculin din familii regale îndepărtate, acum dispărute, pentru a continua linia masculină.

Dar dezbaterea s-a blocat în jurul întrebării dacă să se acorde statutul regal persoanelor care nu fac parte din familia regală şi care se căsătoresc cu prinţese şi copiilor acestora.

Dezbaterea blocată l-a obligat pe Hisahito să poarte singur povara destinului familiei imperiale, a afirmat fostul şef al Agenţiei Casei Imperiale, Shingo Haketa, într-un articol publicat în ziarul Yomiuri la începutul acestui an. „Întrebarea fundamentală nu este dacă să se permită succesiunea masculină sau feminină, ci cum să se salveze monarhia.”

Conservatorul Yomiuri a emis propria propunere în luna mai, solicitând o revizuire urgentă a Legii Casei Imperiale pentru a acorda statutul regal soţilor şi copiilor prinţeselor şi pentru a permite femeilor să succedă la tron. Acesta a solicitat parlamentului să „ajungă la o concluzie responsabilă cu privire la criza care afectează statul şi simbolul unităţii poporului”.

Ritualul de sâmbătă pentru Hisahito a început la reşedinţa familiei sale, el apărând în smoking pentru a primi coroana care i-a fost înmânată de un mesager din partea lui Naruhito.

În cadrul ritualului principal de la Palatul Imperial, la care au participat alţi membri ai familiei regale şi înalţi oficiali guvernamentali, el a purtat o ţinută tradiţională, cu o robă de culoare bej, care simboliza statutul său de minor.

Acoperământul capului i-a fost înlocuit cu coroana, o pălărie neagră pentru adulţi „kanmuri”, oficializând astfel majoratul său.

Hisahito s-a înclinat profund şi i-a mulţumit împăratului pentru coroană şi părinţilor săi pentru organizarea ceremoniei şi s-a angajat să-şi îndeplinească responsabilităţile ca membru al familiei regale.

Prinţul moştenitor s-a schimbat apoi în haine de adult, cu un top negru, şi a mers într-o trăsură regală pentru a se ruga la cele trei altare din incinta palatului.

După-amiaza, Hisahito a îmbrăcat din nou smokingul pentru a vizita Palatul Imperial şi a-i saluta pe Naruhito şi împărăteasa Masako, unchiul şi mătuşa sa, în prestigioasa Matsu-no-Ma, sau camera pinilor. Într-un alt ritual, a primit o medalie, Marele Cordon al Ordinului Suprem al Crizantemei, conform unei tradiţii postbelice. De asemenea, şi-a salutat bunicii, Akihito şi soţia sa, fosta împărăteasă Michiko, la palatul lor.

Seara, Akishino şi Kiko au organizat o petrecere privată pentru fiul lor la un hotel din Tokyo, pentru rudele lor.

Ritualurile includ, de asemenea, vizitele sale de la începutul săptămânii viitoare la Ise, cel mai important altar sintoist din Japonia, la mausoleul miticului prim împărat Jinmu din Nara, precum şi la cel al străbunicului său, împăratul Hirohito, din timpul războiului, în suburbia Tokyo. De asemenea, miercuri, el va lua prânzul cu prim-ministrul Shigeru Ishiba şi alţi demnitari.



