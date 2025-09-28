G4Media.ro
sursa foto: grup comunicare R.Moldova

O studentă din Japonia, prima votantă în cadrul alegerilor din Republica Moldova: Am votat pentru pace, pentru dezvoltare şi pentru o Moldovă prosperă, pe drumul său european

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început odată cu deschiderea secţiei de votare la sediul ambasadei din Japonia, iar primul votant, după intonarea imnului de stat, a fost Ana Teişanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Japonia. Tânăra a mers la secţia de votare din Tokio pentru a-şi exercita dreptul la vot şi pentru a transmite un mesaj de responsabilitate şi optimism.

„Pentru mine, votul nu este doar un drept, ci o responsabilitate – viitorul Moldovei se scrie prin fiecare vot onest. Am votat pentru pace, pentru dezvoltare şi pentru o Moldovă prosperă, pe drumul său european. Îndemnul meu este simplu: ieşiţi la vot dacă vă iubiţi ţara. Turul 2 nu există – există doar şansa unică de a decide viitorul pe 4 ani, astăzi”, a declarat Ana Teişanu.

Alegerile pentru cei 101 deputaţi ai Parlamentul Republicii Moldova, unicul organ legislativ al ţării, au loc duminică.

Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puţin o treime dintre alegătorii înscrişi pe listele electorale (adică puţin peste un milion de alegători).

Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova atrag un interes deosebit, pentru că soarta acestei mici ţări este considerată esenţială pentru viitorul Europei şi are valoare de simbol pentru încleştarea dintre Occident şi ambiţiile imperialiste ale Moscovei, o confruntare ce se duce pe terenul războiului hibrid.

