G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

O femeie din Japonia a fost arestată după ce a recunoscut că…

poliție Japonia
Sursa foto Dreamstime

O femeie din Japonia a fost arestată după ce a recunoscut că a ținut cadavrul fiicei sale în casă, în congelator, timp de 20 de ani

Articole25 Sep • 494 vizualizări 0 comentarii

O femeie din Japonia în vârstă de 75 de ani a fost arestată după ce a recunoscut că a ţinut cadavrul fiicei sale într-un congelator timp de 20 de ani, a anunţat poliţia joi, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

O femeie s-a prezentat marţi la poliţie, împreună cu un membru al familiei, pentru a raporta că a ţinut un cadavru în congelator şi că acesta aparţinea fiicei sale, născută în 1975, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al poliţiei locale.

Când anchetatorii s-au deplasat la domiciliul ei din nord-estul oraşului Tokyo, au descoperit în congelator cadavrul, în poziţie ghemuită, al unei femei în tricou şi lenjerie intimă.

Poliţia a declarat că trupul se afla într-o stare avansată de descompunere şi că va fi efectuată o autopsie pentru stabilirea cauzei decesului.

Arestată sub suspiciunea de abandonare a unui cadavru, femeia le-a declarat anchetatorilor că, din cauza mirosului persistent, a cumpărat congelatorul pentru a depozita cadavrul fiicei sale, potrivit purtătorului de cuvânt al poliţiei.

Femeia, care avea mai mulţi copii, locuia singură de la moartea soţului ei, în urmă cu câteva săptămâni, a declarat reprezentantul poliţiei.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Japonia nu va recunoaşte, deocamdată, statul palestinian, pentru a-ași menține relațiile cu SUA / Mai multe guverne consideră contraproductivă recunoașterea

Articole17 Sep • 223 vizualizări
0 comentarii

Beijingul cere Japoniei şi SUA să retragă cât mai repede sistemul american de lansatoare de rachete Typhon / Are capacitatea de-a slăbi potenţialul de descurajare nuclear chinez și oferă o capacitate de lovitură ofensivă în apropiere de teritoriul chinez

Articole16 Sep • 1.861 vizualizări
1 comentariu

SUA, Coreea de Sud şi Japonia încep luni exerciţii comune aeriene şi navale, pentru a contracara amenințările crescânde ale Phenianului

Articole15 Sep • 187 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.