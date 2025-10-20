László Bölöni, după premiera documentarului despre viața sa: ”Cel mai mult mi-a plăcut de maică-mea, care acum are 101 ani”

Antrenorul şi fostul internaţional român, László Bölöni, a declarat, luni, la Târgu Mureş, după lansarea în premieră în România a documentarului „Bölöni – Povestea unei legende”, că s-a simţit iubit şi crede că sunt foarte multe persoane care ar merita un film, poate chiar mai mult decât el, transmite Agerpres.

„În acest moment mă simt flatat şi de prezenţa dumneavoastră, dar mai ales aşa cum am fost primit, chiar dacă nu cred că e o surpriză, dar totuşi respectul şi grija faţă de mine a târgumureşenilor au fost deosebit de călduroase. M-am simţit iubit şi am fost în mare dificultate pentru că am făcut anumite lucruri, dar nu ştiu dacă merit atâta căldură. Sunt atâţia oameni mari care ar merita la fel sau poate mai şi mai mult. Mă simt emoţionat”, a declarat presei László Bölöni, la finalul proiecţiei documentarului, la Palatul Culturii din Târgu Mureş.

În cadrul conferinţei de presă de după eveniment, László Bölöni a spus că a auzit foarte multe cuvinte frumoase la adresa sa, însă „cred că sunt puţin exagerate”.

Întrebat ce anume i-a plăcut cel mai mult în film, Bölöni a spus că a fost impresionat de mama sa, ajunsă la vârsta de 101 ani.

„Cel mai mult mi-a plăcut de maică-mea, care acum are 101 ani şi tot cu aceeaşi ardoare îi iubeşte şi-i ocroteşte pe cei doi copii ai săi, ca şi cum am avea 6 şi 10 ani (…). Mi-aş dori să stau în faţa dumneavoastră şi a publicului ca un om puternic, care rezistă şi nu are momente dificile, eu nu sunt ăsta. Chiar dacă aşa cred că îmi ascund foarte bine sentimentele (…). În schimb sunt două teme care, indiferent ce fac, mă pun în dificultate. Una când este vorba despre părinţi. Acolo am dificultăţi, iar pe urmă când sunt adresate aplauze apropiaţilor mei şi mie. Ca o paranteză, soţia mea a fost actriţă la Târgu Mureş, iar eu am fost la o premieră la Teatrul Naţional, la mijlocul rândului – şase, şapte, nu are nicio importanţă (…). Soţia mea a jucat rolul principal şi a primit aplauze foarte insistente şi eu nu am putut să rezist lacrimilor. Şi de atunci, tot timpul când mergeam la teatru eram pe primul scaun, ca să pot să o uşchesc dacă simt că am probleme”, a spus László Bölöni, transmite Agerpres.

În documentarul „Bölöni – Povestea unei legende”, regizat de Tamás Kollarik din Ungaria şi Attila Szabó din România, numeroase vedete de la nivel mondial vorbesc despre cariera lui László Bölöni, antrenorul care l-a descoperit pe Cristiano Ronaldo.

Regizorii Tamás Kollarik şi Attila Szabó au reuşit să-i includă în distribuţie pe Valentin Ceauşescu, pe poetul Mircea Dinescu, dar şi mari vedete ale fotbalului precum Peter Cech, Axel Witsel, Raphael Varane, Ricardo Quaresma, Kim Källström, Marius Lăcatuş, Helmuth Duckadam, Gheorghe Hagi, o serie dintre legendele Barcelonei şi pe unii dintre cei mai cunoscuţi fotbalişti din Ungaria, precum Tibor Nyilasi şi Kálmán Kovác.

Primarul din Târgu Mureş, Soós Zoltán, a arătat că filmul „Bölöni, legenda care ne leagă” a readus la viaţă o poveste care a început în acest oraş şi a ajuns pe marile stadioane ale lumii.

„Târgu Mureş sărbătoreşte astăzi, din toată inima, o adevărată legendă – Bölöni László. A fost emoţionant să vedem cum filmul ‘Bölöni, legenda care ne leagă’ readuce la viaţă o poveste care a început aici şi a ajuns pe marile stadioane ale lumii. Bölöni nu este doar un sportiv excepţional, ci şi un model de urmat: a demonstrat că, prin sârguinţă, credinţă şi modestie, poţi ajunge oriunde – rămânând, în acelaşi timp, loial oraşului tău, oamenilor tăi şi rădăcinilor tale”, a susţinut Primarul din Târgu Mureş, Soós Zoltán.

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Peter Ferenc, a subliniat că László Bölöni este acel om care, deşi a devenit o adevărată vedetă mondială, niciodată nu şi-a uitat rădăcinile şi originile.

„Valoarea unui astfel de proiect depăşeşte orice măsură material, iar impactul său pe termen lung nu poate fi cuantificat în bani”, a subliniat Peter Ferenc.

Regizorul Attila Szabó, care activează la Odorheiul Secuiesc, a precizat, pentru Agerpres, că filmul a costat în jur de 500.000 euro şi a fost finanţat în majoritate de Institutul de Film Maghiar, însă a beneficiat de finanţări substanţiale şi din partea Consiliului Judeţean Mureş şi Consiliul Local Târgu Mureş.

„Am primit o finanţare destul de mare şi din partea Consiliului Local din Târgu Mureş şi a Consiliului Judeţean din Mureş. Ne-au trebuit aceşti bani, în marea majoritate, pentru a plăti drepturi de autor la arhivele folosite şi tocmai din cauza asta am terminat filmul cu un an mai târziu decât am prevăzut. Din anul 2005 am început să producem şi filme documentare, iar de atunci am realizat cam 10 filme documentare, unele dintre ele au avut succes destul de mare la festivalurile din Ungaria şi internaţionale. Aşa ne-am hotărât să începem acest mare proiect, în urmă cu 4 ani. Au însumat peste 200 de ore de filmări pe care le-am vizionat. Filmul „Bölöni – Povestea unei legende” are o durată de 120 de minute. La Festivalul CineFest din Miskolc (Ungaria, n.r.), am avut numai două proiecţii, iar premiera a fost astăzi, aici, la Târgu Mureş. Într-adevăr, la Miskolc am avut două proiecţii cu sala plină şi oamenii au aplaudat cam cum se auzea şi astăzi, la Târgu Mureş, şi acela era un loc mai neutru din punct de vedere a filmului. Şi dacă acolo le-a plăcut oamenilor, eu cred că în România oriunde o să mergem, de la Bucureşti până la Oradea, sper că toată lumea o să primească cu mare bucurie şi dragoste acest film’, a subliniat Attila Szabó.

Lansarea filmului „Bölöni – Povestea unei legende” în cinematografele din România este programată pentru 21 noiembrie, la Bucureşti, după care filmul va rula în întreaga ţară.

Documentarul „Bölöni – Povestea unei legende”, care prezintă povestea detaliată a vieţii fostului internaţional român, László Bölöni, a fost lansat luni, în premieră în România, la Palatul Culturii din Târgu Mureş, iar prin programul „Cine-LaStrada” va ajunge şi în localităţile care nu dispun de un cinematograf permanent.

La proiecţia în premieră în România au participat circa 600 de spectatori, între care s-au aflat preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, vicepremierul Tanczos Barna, numeroşi politicieni şi oameni de afaceri.

Filmul nu este considerat doar un documentar sportiv clasic, ci un portret detaliat al întregii vieţi a lui Bölöni, cu o poveste care se întinde pe parcursul a numeroase ţări şi 60 de oraşe, prezentând nu doar cariera sa impresionantă ca jucător şi antrenor, ci şi latura sa umană.