Primul accelerator regional de investiții este gata de lansare / Administratorul fondului de investiții cu o valoare de 14 milioane de euro este consorțiul internațional Grow Wise Collective

Regiunea Vest a semnat acordul pentru primul accelerator regional de investiții, finanțat prin Programul Regional Vest, ceea ce marchează o premieră și un pas curajos către transformarea regiunii într-un hub de antreprenoriat tehnologic de nivel european, a anunțat Agenția de Dezvoltare Regională.

Cu o misiune clară – să descopere, să susțină și să propulseze start-up-uri cu idei inovatoare – acceleratorul își pornește drumul odată cu selecția administratorului fondului de investiții: Grow Wise Collective, un consorțiu internațional cu rădăcini solide în inovație, investiții și accelerare de afaceri, precizează sursa citată.

Instrumentul Financiar de Accelerare a Afacerilor are o alocare totală de 14 milioane de euro, din care 11,25 milioane euro vor merge direct către IMM-uri inovatoare din Regiunea Vest, până în anul 2029. Fondurile europene din Programul Regional Vest vor fi completate de investiții private atrase din partea unei rețele de investitori strategici, multiplicând impactul în ecosistemul antreprenorial regional.

Obiectivul acestui proiect este să transforme idei inovatoare și sustenabile în afaceri scalabile, dezvoltate de antreprenori curajoși și cu viziune, prin trei pași:

Pre-accelerare – 120 de idei de afaceri vor fi ghidate de la concept la Produs Minim Viabil (MVP), pregătite să intre pe piață;

– 120 de idei de afaceri vor fi ghidate de la concept la Produs Minim Viabil (MVP), pregătite să intre pe piață; Accelerare – 62 de start-up-uri vor primi sprijin intensiv pentru creștere;

– 62 de start-up-uri vor primi sprijin intensiv pentru creștere; Seed – 15 cele mai promițătoare firme vor atrage finanțare pentru scalare și extindere.

„Ținta noastră este clară: până în 2029, vrem să vedem un unicorn crescut aici, în Regiunea Vest. Acum, plantăm acele semințe – idei cu potențial, oameni cu viziune – iar noi, prin acest accelerator, le oferim resursele, mentorii și încrederea de care au nevoie să crească. Asta înseamnă dezvoltare reală și sustenabilă. Pentru Regiunea Vest, acesta este un moment deosebit de important, întrucât sprijinirea și finanțarea afacerilor aflate la început de drum, în special a celor care se bazează pe noile tehnologii, reprezintă un pilon strategic al politicii de dezvoltare regională în actualul exercițiu financiar. Prin utilizarea unor instrumente financiare moderne, contribuim activ la dinamizarea ecosistemului antreprenorial, oferind suport real start-up-urilor inovatoare”, a declarat Sorin Maxim, director general al ADR Vest.

Consorțiul câștigător reprezintă un parteneriat între entități din România și Estonia, care aduce împreună expertiza europeană și cunoașterea profundă a pieței locale. Membrii consorțiului sunt:

Startup Wise Guys – lideri europeni în accelerare de start-up-uri tech, cu peste 500 de companii sprijinite și o rețea extinsă în Europa de Est și Sud.

Growceanu Angel Investment – rețea de 150 de investitori activi din Timișoara, pionieri în conectarea capitalului angel cu start-up-uri tehnologice.

Cowork Timișoara – nucleul comunității antreprenoriale tech din regiune, activ din 2014.

Iceberg Plus – catalizator al inovării și transferului tehnologic, cu un istoric solid în dezvoltare organizațională și rețele europene de cercetare.

În continuare, Grow Wise Collective va demara procesul de identificare a ideilor și start-up-urilor cu potențial, oferindu-le nu doar finanțare, ci mentorat, vizibilitate, conexiuni și o rampă de lansare reală către succes.