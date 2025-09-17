Primele livrări de arme SUA pentru Ucraina din cadrul noului mecanism includ rachete de apărare aeriană, anunţă Zelenski

Primele livrări de arme în cadrul unui nou program convenit de SUA şi aliaţii europeni ai Ucrainei vor include rachete de mare valoare pentru sistemele de apărare aeriană Patriot şi lansatoare de rachete HIMARS, a anunţat miercuri preşedintele Volodimir Zelenski, relatează Reuters, conform News.ro.

Ucraina a obţinut până în prezent peste 2 miliarde de dolari ca finanţare pentru arme produse în SUA prin intermediul mecanismului condus de NATO şi numit Lista cerinţelor prioritare ale Ucrainei (PURL), a precizat Zelenski.

El a declarat că se aşteaptă ca fondurile totale angajate să ajungă la 3,5 miliarde de dolari în octombrie.

Primele două loturi, în valoare de 500 de milioane de dolari fiecare, vor „include cu siguranţă” rachete de apărare aeriană, a declarat Zelenski într-o conferinţă de presă comună cu preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care a venit miercuri la Kiev.

Ucraina depinde în mare măsură de sistemele occidentale de apărare aeriană cu rază lungă de acţiune pentru a doborî rachetele ruseşti. Kievul reînnoieşte în mod regulat solicitările de aprovizionare suplimentară după atacurile ruseşti care au dus la un număr mare de victime civile.

Ucraina se pregăteşte, de asemenea, pentru sezonul de iarnă, deoarece oficialii consideră că Rusia va accelera atacurile asupra sistemului energetic deteriorat, inclusiv asupra infrastructurii de gaze.

Primele loturi de echipamente prin PURL sunt deja în curs de livrare, a declarat pentru Reuters reprezentantul superior al NATO în Ucraina. „Patru pachete din Lista cerinţelor prioritare ale Ucrainei au fost deja finanţate, iar echipamentele sunt deja în curs de livrare”, a declarat Patrick Turner.