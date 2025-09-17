G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Primele livrări de arme SUA pentru Ucraina din cadrul noului mecanism includ…

volodimir zelenski, ucraina, kiev, presedinte ucrainean, razboi, transee
Sursa foto: President of Ukraine (president.gov.ua)

Primele livrări de arme SUA pentru Ucraina din cadrul noului mecanism includ rachete de apărare aeriană, anunţă Zelenski

Articole17 Sep • 65 vizualizări 0 comentarii

Primele livrări de arme în cadrul unui nou program convenit de SUA şi aliaţii europeni ai Ucrainei vor include rachete de mare valoare pentru sistemele de apărare aeriană Patriot şi lansatoare de rachete HIMARS, a anunţat miercuri preşedintele Volodimir Zelenski, relatează Reuters, conform News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ucraina a obţinut până în prezent peste 2 miliarde de dolari ca finanţare pentru arme produse în SUA prin intermediul mecanismului condus de NATO şi numit Lista cerinţelor prioritare ale Ucrainei (PURL), a precizat Zelenski.

El a declarat că se aşteaptă ca fondurile totale angajate să ajungă la 3,5 miliarde de dolari în octombrie.

Primele două loturi, în valoare de 500 de milioane de dolari fiecare, vor „include cu siguranţă” rachete de apărare aeriană, a declarat Zelenski într-o conferinţă de presă comună cu preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care a venit miercuri la Kiev.

Ucraina depinde în mare măsură de sistemele occidentale de apărare aeriană cu rază lungă de acţiune pentru a doborî rachetele ruseşti. Kievul reînnoieşte în mod regulat solicitările de aprovizionare suplimentară după atacurile ruseşti care au dus la un număr mare de victime civile.

Ucraina se pregăteşte, de asemenea, pentru sezonul de iarnă, deoarece oficialii consideră că Rusia va accelera atacurile asupra sistemului energetic deteriorat, inclusiv asupra infrastructurii de gaze.

Primele loturi de echipamente prin PURL sunt deja în curs de livrare, a declarat pentru Reuters reprezentantul superior al NATO în Ucraina. „Patru pachete din Lista cerinţelor prioritare ale Ucrainei au fost deja finanţate, iar echipamentele sunt deja în curs de livrare”, a declarat Patrick Turner.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Polonia îl expulzează pe un ucrainean care a direcţionat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varşovia

Articole17 Sep • 365 vizualizări
0 comentarii

Războiul declanşat de Rusia în Ucraina a scăzut numărul turiştilor din Delta Dunării

Articole17 Sep • 466 vizualizări
0 comentarii

Garry Kasparov îl critică pe Nicușor Dan, după ce șeful statului s-a opus instituirii unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei de teama unei confruntări cu Federația Rusă: Cu alte cuvinte, legitimarea atacurilor rusești împotriva civililor ucraineni

Articole17 Sep • 3.373 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.