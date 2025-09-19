Primăria Piatra Neamţ va interzice circulaţia trotinetelor electrice închiriate / Măsura, luată după ce un băiat de 15 ani a murit după ce a căzut cu o astfel de trotinetă

Primarul din Piatra Neamţ, Adrian Niţă, a anunţat că în municipiu va fi interzisă circulaţia trotinetelor electrice închiriate, măsura urmând să intre în vigoare luni. Decizia a fost luată după ce un adolescent de 15 ani şi-a piedut viaţa deoarece a căzut cu o astfel de trotinetă. De asemenea, alte şapte persoane au fost rănite în acest an în Piatra Neamţ în urma unor accidente în care au fost implicate trotinete electrice de închiriat, transmite News.ro.

Primarul Adrian Niţă a declarat, vineri, pentru News.ro, că măsura de interzicere se aplică doar trotinetelor electrice care pot fi închiriate.

”E vorba doar de trotinetele electrice închiriate. Se presupune că la cele achiziţie proprie un părinte, dacă o cumpără copilului, o dă şi cu un set de reguli, cu un echipament eventual. Starea acestor trotinete electrice de închiriat este precară, iar din punct de vedere legal Poliţia nu poate lua o măsură coercitivă pentru că nu sunt supuse din punct de vedere al regimului juridic precum autoturismele să facă o inspecţie tehnică periodică”, a declarat Adrian Niţă.

Primarul a adăugat că, numai în acest an, au fost date 166 de amenzi pentru nereguli în ceea ce priveşte trotinetele electrice de închiriat şi s-au înregistrat opt accidente, soldate cu un mort şi şapte răniţi, dintre care unul grav.

Adrian Niţă a mai declarat că, începând de luni, trotinetele electrice închiriate nu mai au voie să circule în municipiul Piatra Neamţ, iar firma care le deţine are la dispoziţie două săptămâni să elibereze spaţiile închiriate de la primărie.

În 13 septembrie, un băiat în vârstă de 15 ani, din Piatra Neamţ, care se deplasa pe o trotinetă electrică pe strada Ştefan cel Mare, s-a dezechilibrat şi a căzut pe partea carosabilă. În urma accidentului, băiatul a fost rănit, el fiind transportat la spital, unde a murit după câteva zile.