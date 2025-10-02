Primăria Buzău va interzice trotinetele electrice în curţile şcolilor pentru că există pericolul de accidentări

Primăria municipiului Buzău propune, de anul viitor, interzicerea trotinetelor electrice în mai multe zone din oraş, inclusiv în curţile instituţiilor de învăţământ, invocând incidente şi cifre alarmante raportate la nivel naţional în anul 2025, peste 1.500 de accidente soldate cu persoane decedate şi rănite grav, transmite Agerpres.

Potrivit conducerii Primăriei, iniţiatorul proiectului, trotinetele electrice ar urma să fie interzise în centrul oraşului Buzău, în locurile de joacă, în parcuri, dar şi în curţile şcolilor şi liceelor.

„În urma analizării situaţiei privind utilizarea trotinetelor electrice în zonele de agrement şi recreere din municipiul Buzău s-a constatat că în parcuri, locuri de joacă, terenuri de sport, curţile unităţilor de învăţământ de stat aflate în administrarea unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Buzău şi zona pietonală Cuza Vodă – Piaţa Daciei – Aleea Trandafirilor, se înregistrează un trafic pietonal intens, cu prezenţa frecventă a copiilor, persoanelor vârstnice. Circulaţia trotinetelor electrice în aceste zone creează riscuri sporite de accidente şi afectează siguranţa publică”, se arată în proiectul Primăriei Buzău.

Proiectul aflat în dezbatere publică ar urma să intre în vigoare în anul următor, după ce v fi aprobat de Consiliul Local Municipal.

„S-au întâmplat incidente, o să luăm o decizie la nivelul primăriei. Venim în sprijinul şcolilor, sunt foarte mulţi copii acolo şi problema este că a devenit o modă între copii să aibă trotinetă. Există pericol de accidentări în curţile şcolilor. Măsura ar putea intra în vigoare de anul viitor, după ce proiectul va trece de etapa dezbaterii publice”, a declarat joi, pentru AGERPRES, primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.

Iniţiativa a fost determinată de numeroase sesizări venite din partea cetăţenilor, dar şi pe fondul numărului de accidente înregistrate la nivel naţional, în care au fost implicaţi utilizatori de trotinete electrice.

„În anul 2025 s-au înregistrat peste 1.500 de accidente cu trotinete electrice în România, în primele şapte luni depăşind numărul total de 1.320 de cazuri din întregul an 2024, cu şapte decese şi peste 1.600 de răniţi în primele şapte luni ale lui 2025. Peste 80% dintre aceste accidente din 2025 au fost din vina conducătorilor de trotinete. Şapte persoane au murit în primele şapte luni din 2025, peste 1.600 de persoane au fost rănite în primele şapte luni ale lui 2025. 80% dintre accidentele din 2025 au fost din vina conducătorilor de trotinete. Au fost înregistrate numeroase sesizări din partea cetăţenilor care reclamă incidente, accidente evitate la limită şi disconfort în utilizarea acestor spaţii publice. În plus, trotinetelor electrice li se imprimă adesea viteze mari, incompatibile cu spaţiile pietonale aglomerate”, atrage atenţia administraţia locală.

În primele nouă luni ale anului, la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Buzău s-au înregistrat 78 de cazuri de persoane care au căzut de pe trotinetele electrice, 54 dintre victime fiind minori.