Primăria Piatra-Neamţ a reziliat contractul cu firma care închiria trotinete electrice, după…

Trotinete electrice parcate pe un bulevard din București, gata de închiriat.
Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

Primăria Piatra-Neamţ a reziliat contractul cu firma care închiria trotinete electrice, după decesul unui copil

24 Sep

Municipalitatea a reziliat contractul cu firma care închiria trotinete pe domeniul public al municipiului Piatra-Neamţ, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, primarul Adrian Niţă.

Decizia a fost luată după ce un copil de 15 ani, care închiriase o trotinetă, a căzut şi câteva zile mai târziu a decedat.

Edilul a precizat că deja trotinetele nu mai pot fi închiriate iar până la finalul lunii, acestea trebuie ridicate de reprezentanţii firmei.

„Conform legii, nu poţi avea control asupra stării tehnice a trotinetei. Poate să aibă defecte şi să o preia un copil care nu ştie de aceste defecte. Avem 16.000 de minori în Piatra-Neamţ şi nu cred că aceste trotinete aduc vreun beneficiu. Am luat şi transmis decizia de reziliere a contractului. Am avut o sumă derizorie pe care a trebuit să o returnăm acestei companii, în baza contractului. Repet, nu cred că aducea vreun beneficiu oraşului, acest contract”, a declarat primarul municipiului Piatra-Neamţ, Adrian Niţă.

Pe 13 septembrie, un minor în vârstă de 15 ani care circula pe trotinetă a căzut şi a fost transportat în stare de comă la Unitatea de Primiri Urgenţe Piatra-Neamţ şi, ulterior, la Spitalului de Neurochirurgie din Iaşi.

Pentru că starea copilului era deosebit de gravă şi cu leziuni ireversibile, părinţii săi au acceptat, câteva zile mai târziu să doneze organele.

În primele nouă luni ale acestui an, în judeţul Neamţ s-au produs nouă accidente grave cu persoane care circulau pe trotinete.

Opt oameni au fost răniţi iar un copil a decedat.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

1 comentariu

  1. Dacă nu se pot limita la 10-15km/h atunci trotinetele ar trebui interzise!

