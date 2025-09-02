Preşedintele turc Erdogan îndeamnă SUA să revină asupra deciziei de a nu acorda vize liderilor palestinieni

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a îndemnat marţi SUA să revină asupra deciziei lor de a refuza acordarea de vize delegaţiei palestiniene pentru Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite care se deschide săptămâna viitoare, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Această decizie nu este conformă raţiunii de a fi a Naţiunilor Unite şi ar trebui fi revăzută cât mai repede posibil”, a declarat Erdogan în faţa câtorva jurnalişti turci, în timpul revenirii sale din China.

„Adunarea Generală a ONU are ca misiune de a dezbate probleme mondiale şi de a propune soluţii. Absenţa delegaţiei palestiniene nu face decât să bucure Israelul”, a continuat şeful statului turc.

„Aş vrea să discut despre această problemă cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres (…). Aş dori să ştiu opinia lui pe acest subiect”, a adăugat Erdogan.

Departamentul de Stat american a anunţat că „revocă şi refuză” acordarea de vize „pentru membrii Organizaţiei de Eliberare a Palestinei (OLP) şi Autorităţii Palestiniene (AP)”, odată cu apropierea acestei reuniuni internaţionale ce debutează săptămâna viitoare la New York.

Guterres nu s-a exprimat public pe acest subiect.

Autoritatea Palestiniană, precum şi Uniunea Europeană şi mai mulţi membri ai acesteia, separat, au îndemnat Washingtonul să reconsidere această decizie.