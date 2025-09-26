G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Preşedintele Trump a semnat un decret ce privește trecerea TikTok sub controlul…

Rețeaua chinezească de socializare TikTok
sursa foto: © Michele Ursi | Dreamstime.com

Preşedintele Trump a semnat un decret ce privește trecerea TikTok sub controlul unor investitori americani

Articole26 Sep 0 comentarii

Preşedintele Donald Trump a semnat joi un decret de aprobare a planului de trecere a aplicaţiei pentru videoclipuri scurte TikTok sub controlul unor investitori americani, pentru ca platforma respectivă să poată funcţiona în continuare în Statele Unite, informează agenţia de știri Kyodo, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ordinul nu dă prea multe detalii privind structura viitorului acţionariat american, dar precizează că compania chineză ByteDance, deţinătoarea TikTok, trebuie să încheie tranzacţia în termen de 120 de zile.

Vicepreşedintele JD Vance a declarat presei în Biroul Oval, unde se afla alături de Trump, că societatea mixtă care va opera TikTok în SUA va avea o valoare de circa 14 miliarde de dolari.

Trump a dat aprobarea prin ordin executiv înainte de intrarea în vigoare, în ianuarie, a unei legi de interzicere a aplicaţiei în Statele Unite din motive de securitate naţională, act normativ promulgat de predecesorul său Joe Biden în aprilie 2024.

La ceremonia de semnare a decretului, preşedintele a declarat că „avem investitori americani care preiau, operează, foarte sofisticat” şi că vor fi patru sau cinci „investitori absolut de clasă mondială”. Dintre aceştia, Trump a menţionat Oracle, despre care crede că „va juca un rol foarte mare în privinţa securităţii, siguranţei şi a orice altceva”. „Avem controale foarte bune”, a adăugat el.

În afară de Larry Ellison, co-fondator al Oracle, preşedintele i-a mai nominalizat cu această ocazie pe magnatul media Rupert Murdoch, care a fondat News Corp., şi pe Michael Dell, cel care a pus bazele companiei Dell Technologies.

Decretul se intitulează „Salvarea TikTok în paralel cu protecţia securităţii naţionale” arată că acordul prevăzut respectă legea, iar ByteDance poate deţine maximum 20% din viitoarea societate mixtă.

Dezinvestirea chinezlor va permite noii entităţi să controleze algoritmii aplicaţiei şi deciziile de moderare a conţinutului, aflate în centrul dezbaterii prelungite privind securitatea naţională a SUA.

Săptămâna trecută, Trump a afirmat că omologul său chinez Xi Jinping susţine acordul, în urma unei convorbiri telefonice de durată.

Preşedintele american prelungise deja luna aceasta, printr-un alt decret, termenul până la care operaţiunile TikTok în Statele Unite trebuiau separate de controlul proprietarului chinez; noua dată-limită este 16 decembrie.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Fostul director al FBI James Comey, duşman al lui Trump, inculpat și riscă cinci ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat

Articole26 Sep • 407 vizualizări
0 comentarii

Preşedintele francez Emmanuel Macron afirmă că Trump este „mai aproape” ca oricând de Ucraina

Articole25 Sep • 205 vizualizări
0 comentarii

Rusia consideră că Trump, în pofida schimbării de ton, îşi menţine angajamentul faţă de soluţionarea negociată a războiului din Ucraina

Articole25 Sep • 255 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.