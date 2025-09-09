Preşedintele croat acuză guvernul țării sale, care a primit un ministru israelian, că susţine epurarea etnică din Gaza

Preşedintele croat Zoran Milanovic a declarat marţi că guvernul conservator al ţării sale sprijină „epurarea etnică” pe care Israelul o realizează în Fâşia Gaza, după ce executivul de la Zagreb l-a primit marţi pe ministrul israelian de externe, Gideon Saar, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

„Într-un moment în care guvernul şi armata israeliene expulzează întreaga populaţie din oraşul Gaza şi anunţă un atac asupra acestui oraş cu un milion de locuitori, întâlnirea cu un membru al acestui guvern înseamnă sprijinirea politicii de violenţă, purificare etnică şi crime de război a Israelului”, a acuzat şeful statului croat.

Social-democratul Milanovic, care a fost reales în fruntea statului în luna ianuarie, a declarat pentru postul de radio N1 că, în schimb, guvernul croat ar fi trebuit să înceapă procesul de recunoaştere a statului palestinian. Această măsură ar reprezenta, în opinia sa, un prim pas către o soluţie cu două state pentru o pace durabilă în Orientul Mijlociu.

Preşedintele Zoran Milanovic a adăugat că o comparaţie făcută marţi de ministrul israelian de externe între războiul prin care Croaţia s-a declarat independentă de Iugoslavia (1991-1995) şi atacurile israeliene în Fâşia Gaza arată cât de greşită a fost primirea lui Gideon Saar.

„Este ofensator pentru Croaţia şi pentru toate victimele agresiunii împotriva Croaţiei, deoarece Croaţia s-a apărat, spre deosebire de Israel, care devastază şi omoară zeci de mii de persoane în Gaza”, a insistat şeful statului croat.

Zoran Milanovic, care a fost prim-ministru din partea Partidului Social Democrat (PSD) între 2011 şi 2016, a evoluat în primul său mandat ca şef al statului (2020-2025) de la poziţii progresiste la poziţii naţionaliste, euro-sceptice şi pro-ruse, şi a avut numeroase ciocniri cu guvernul.

Ministrul croat de externe, Gordan Grlic Radman, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă alături de omologul său israelian, Gideon Saar, că ţara sa susţine o soluţie bazată pe două state, „dar ca rezultat al acordului, al dialogului şi al procesului de pace”.