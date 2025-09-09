Presa moldoveană: Marina Tauber, Evghenia Guțul și alți lideri din gruparea lui Ilan Șor au delapidat milioane de dolari dați de Rusia pentru activiștii partidului, informațiile ar fi ajuns la serviciul secret rus FSB

Marina Tauber, Evghenia Guțul și alți lideri ai blocului „Pobeda” controlat de Rusia au ajuns în vizorul Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB) pentru furtul banilor dați de Rusia care aveau ca scop destabilizarea guvernării din Republica Moldova, transmite portalul moldovenesc Deschide.md. Ziariștii scriu că doar în anul 2023 membrii grupării ar fi deturnat aproximativ 10 milioane de dolari din fondurile alocate de Rusia.

Marina Tauber și Evghenia Guțul fac parte din rețeaua oligarhului condamnat Ilan Șor, care se adăpostește la Moscova, de unde coordonează mai multe partide și grupări infracționale care au ca scop răsturnarea puterii pro-occidentale de la Chișinău.

În timp ce Kremlinul și FSB alocă câte 300 de dolari (circa 5 000 de lei) pentru fiecare protestatar, pe zi, în realitate aceștia primesc doar 700–800 de lei. Sursele Deschide.MD din cadrul blocului „Pobeda” susțin că aproximativ 70% din banii trimiși în ultimii ani din Rusia și Israel pentru finanțarea ilegală a partidelor au dispărut fără urmă.

În acest context, condamnatul penal Ilan Șor, la indicația Moscovei, a fost obligat să contracteze mai mulți foști polițiști și ex-angajați ai structurilor de forță din R. Moldova pentru a investiga deturnările de fonduri. Totodată, în fruntea Serviciului de Securitate Internă al blocului „Pobeda/Victorie” a fost numit fostul polițist Vladimir Cioban.

După mai multe deplasări peste hotare, unde a avut întrevederi cu ofițerii FSB care coordonează proiectul politic „ȘOR”, Cioban a primit sarcina de a investiga deturnările financiare și de a raporta direct lui Ilan Șor și serviciilor secrete ruse.

Deschide.md a publicat un raport, expediat pe 2 mai de Vladimir Cioban către Mihail Polzikov – oficial de rang înalt în Direcția 5 a FSB, responsabilă de colectarea informațiilor operative și de coordonarea relațiilor internaționale în domeniul securității și spionajului.

În raport, Cioban detaliază situația din cadrul blocului și afirmă că în spatele furturilor s-ar afla chiar Marina Tauber, considerată „mâna dreaptă” a lui Șor.

Iată raportul către FSB, citat de Deschide.md:

„În urma interogărilor și a măsurilor tehnice desfășurate în rândul activiștilor Partidului „ȘOR”, precum și a analizei fluxurilor financiare în timpul campaniei electorale pentru alegerile locale din 2023, au fost stabilite următoarele fapte:

Au fost depistate sustrageri sistematice de mijloace bănești alocate pentru desfășurarea campaniei electorale din 2023 în raioane. Au fost depistați 61 de lideri ai organizațiilor raionale, responsabili de însușirea ilegală a banilor (lista nr. 1). Volumul fondurilor însușite variază de la 20% la 40% din suma alocată raionului.

Toate acțiunile privind sustragerea banilor au fost coordonate și desfășurate cu participarea directă a deputatului Marina Tauber. Conform datelor preliminare, organizațiile primare de partid din toată țara nu au primit aproximativ 10 milioane de dolari.

Ca urmare, către anul 2025 s-au acumulat datorii față de activiști, ceea ce a provocat creșterea nemulțumirii interne, plecarea activului și scăderea nivelului de disciplină. Scăderea nivelului de mobilizare s-a manifestat prin participarea redusă la proteste și prin activitatea organizatorică slabă în atragerea susținătorilor (lista nr. 2).

Furturile și abuzurile, care au avut loc în toamna anului 2023, au avut un caracter masiv și sistematic, ceea ce a influențat direct eficiența activității de partid și potențialul de mobilizare.

Situația din cadrul partidului/blocului la momentul actual, practic, nu este controlată și necesită luarea de urgență a măsurilor pentru restabilirea disciplinei și prevenirea pierderilor ulterioare.

În perioada de raportare am întreprins următoarele măsuri:

În privința a 15 cei mai problematici lideri (lista nr. 3) au fost inițiate activități suplimentare de verificare: în birouri și la domiciliu au fost instalate mijloace tehnice de supraveghere și interceptare a informației.

Continuă colectarea de date de la martori privind volumul sumelor însușite, precum și identificarea canalelor de utilizare ulterioară a acestora. Pentru a preveni repetarea situației din anul 2023, se recomandă: luarea de măsuri pentru izolarea persoanelor implicate în furturi.

Consider că cea mai potrivită soluție este transmiterea (prin canalele mele de la MAI și CNA) materialelor despre persoanele din „lista nr. 3” către Procuratură pentru arestarea și ulterioara victimizare în presa noastră, cu scopul de neutralizare în partid. Aceasta va permite deconectarea lor de la fluxurile financiare.

‍Se propune limitarea rolului Marinei Tauber în procesul de distribuire a resurselor în cadrul campaniei electorale din 2025.

Se recomandă întărirea controlului asupra disciplinei de partid și lichidarea datoriilor pentru stabilizarea situației.

Șeful Serviciului de Securitate, Cioban Vladimir”, se menționează în raport.

Astfel, ancheta internă efectuată de Vladimir Cioban a arătat că liderii organizațiilor raionale și sectoriale – apropiate unor persoane influente din cadrul blocului „Pobeda”, cum ar fi Marina Tauber, Reghina Apostolova, Evghenia Guțul, Ilia Uzun și Irina Lozovan – au furat milioane de dolari. Mai mult, documentele și interogările realizate au scos la iveală faptul că anume Tauber este principalul beneficiar al acestor furturi.

Sursele Deschide.MD susțin că, după investigațiile realizate de către Vladimir Cioban, toate rapoartele și notele despre banii dispăruți au fost remise către Ilan Șor, iar mai departe – către FSB. Ca urmare, Marina Tauber, aflată de mai multe luni în Rusia, a fost chemată și forțată să dea explicații în fața serviciilor secrete ruse.

Totuși, precizează persoanele apropiate conducerii blocului „Pobeda”, Tauber a reușit să iasă basma curată din această situație.

Motivul pentru care aceasta a fost lăsată în libertate, susțin sursele noastre, este faptul că autoritățile ruse nu o pot acuza legal de furtul banilor. În caz contrar, acest lucru ar echivala cu recunoașterea oficială, de către Moscova, a finanțării acțiunilor subversive împotriva Republicii Moldova și a autorităților constituționale.