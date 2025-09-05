Fugarul Ilan Şor, conferinţă online cu Vladimir Putin, alături de un reprezentant al băncii suspectate că este folosită pentru a corupe alegătorii din Republica Moldova

Oligarhul Ilan Şor, condamnat în dosarul furtului unui miliard de dolari din băncile Republicii Moldova şi refugiat la Moscova, a apărut joi într-o videoconferinţă cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, raportându-i despre afacerile companiei sale cu o bancă rusă aflată sub sancţiuni internaţionale şi acuzată de autorităţile de la Chişinău că facilitează finanţarea cumpărării de voturi, transmite News.ro.

Ilan Şor a apărut în conferinţa online alături de un reprezentant al băncii ruse PSB, care se află sub sancţiuni internaţionale şi este acuzată de autorităţile de la Chişinău că finanţează ingerinţele electorale în Republica Moldova.

Potrivit NewsMaker, Şor i-a raportat liderului de la Kremlin despre afacerile companiei sale, A7, desfăşurate în parteneriat cu PSB, spunându-i că în numai zece luni de activitate a încheiat tranzacţii în valoare de peste 7,5 trilioane de ruble (aproximativ 75 de miliarde de euro).

„În prezent, efectuăm zilnic între 1.500 şi 2.000 de operaţiuni. Planul pentru 2025 este să achităm impozite în valoare de aproximativ 20 de miliarde de ruble – impozite noi. Astăzi, având în vedere că peste 50% din toate decontările se fac cu ţările din Asia, am decis să deschidem aici un hub financiar. Acesta va deservi nu doar Rusia, ci şi alte state în care va activa compania A7. Vă mulţumesc. Raport încheiat”, a declarat Şor în raportul prezentat liderului rus.

Reprezentantul băncii a vorbit, la rândul său, despre planurile de extindere a serviciilor în Africa şi la Vladivostok, unde urmează să fie deschis un centru financiar internaţional de decontări pentru Extremul Orient rus.

Imagini video de la intervenţia oligarhului fugar Ilan Şor au fost distribuite pe canalele de Telegram afiliate acestuia, dar momentul apare şi pe site-ul Kremlinului, în cadrul evenimentului intitulat „Deschiderea de întreprinderi şi facilităţi de infrastructură în Orientul Îndepărtat”.

AFACERILE LUI ILAN ŞOR ŞI CUMPĂRAREA DE VOTURI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

În perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale şi referendumul din toamna anului trecut din Republica Moldova, Ilan Şor a înfiinţat la Moscova cinci companii, printre care şi firma A7 – specializată în servicii financiare, împrumuturi şi alte tipuri de credite – precum şi două filiale: A71 şi A7-Agent SRL. Toate aceste entităţi au fost create în parteneriat cu banca de stat rusească Promsviazbank (PSB), despre care autorităţile de la Chişinău şi mai multe investigaţii jurnalistice susţin că este utilizată de oligarhul fugar pentru a cumpăra voturi în Republica Moldova, menţionează NewsMaker.

De altfel, şi compania A7 a lui Ilan Şor, nu numai banca prietenă PSB, se află sub sancţiuni impuse de SUA, Marea Britanie şi Uniunea Europeană, fiind acuzată de implicare în tentative de influenţare a alegerilor din R. Moldova în 2024 şi lansarea unei monede digitale – A7A5 – prin care Rusia ar fi încercat să evite sancţiunile internaţionale. Potrivit autorităţilor britanice, în doar patru luni, prin această criptomonedă au fost transferaţi peste 9 miliarde de dolari.

Conform autorităţilor de la Chişinău, numai pentru alegerile din toamna anului trecut, prin intermediul sistemului bancar al PSB, au fost transferaţi aproape 40 de milioane de dolari cu scopul de a „corupe masiv electoratul”.

Autorităţile de la Chişinău au avertizat deja că Rusia ar putea mobiliza noi resurse financiare pentru a cumpăra voturi şi la alegerile parlamentare din 28 septembrie şi au efectuat deja zeci de percheziţii în acest sens, chiar săptămâna aceasta, marţi şi joi, în Găgăuzia şi respectiv în nordul Moldovei. Percheziţiile au permis obţinerea de dovezi că a fost utilizată aplicaţia băncii PSB, dar şi canale pe Telegram, prin care erau transferaţi bani pentru finanţări ilegale şi erau distribuite materiale de dezinformare, acţiuni coordonate din Federaţia Rusă.

ŞOR, RECUNOSCĂTOR LUI PUTIN

După ce i-a raportat, joi, lui Putin, Ilan Şor a revenit pe reţelele sociale cu un mesaj în care şi-a exprimat recunoştinţa faţă de liderul de la Kremlin: „Sunt recunoscător domnului Vladimir Vladimirovici pentru atenţia acordată şi pentru oportunitatea de a împărtăşi rezultatele activităţii companiei noastre A7. Sprijinul de acest nivel este o dovadă semnificativă a importanţei proiectului nostru”, a transmis Ilan Şor, citat de NewsMaker.

„Şor, alături de un reprezentant PSB din Vladivostok, i-a raportat lui Putin, ca un angajat cuminte, despre tranzacţiile sale. Altfel spus, i-a raportat despre acţiunile lui de destabilizare din Moldova, de finanţare a violenţelor, a corupţiei electorale şi a reţelei sale criminale. Pericolul este clar: toţi candidaţii lui Putin vor lucra de azi înainte pentru Şor”, a reacţionat preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Oficialul a asigurat că încercările Kremlinului de a influenţa scrutinul parlamentar din această toamnă – considerat crucial pentru parcursul european al Republicii Moldova – nu vor reuşi.

CINE ESTE ILAN ŞOR

llan Şor, liderul fostului partid „Şor”, care a fost scos în afara legii, a fugit din R. Moldova în iunie 2019, după căderea regimului patronat de un alt fugar celebru, Vlad Plahotniuc, aflat în curs de extrădare din Grecia.

Şor a fost condamnat, în aprilie 2023, la 15 ani de închisoare în dosarul sustragerii unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc, fapte petrecute între 2013 şi 2015. De asemenea, conform sentinţei, Şor nu mai are dreptul de a ocupa funcţii in sistemul bancar timp de 5 ani. Conform Procuraturii Anticorupţie, Ilan Şor ar trebui să restituie peste 5,2 miliarde de lei (moldoveneşti) Băncii de Economii.

Ilan Şor s-a refugiat în Israel câţiva ani, fiind şi cetăţean al acestui stat, apoi în ultimii ani s-a stabilit în Federaţia Rusă.

Luna trecută, aflat în Rusia, Şor a îndemnat cetăţenii Republicii Moldova să iasă la proteste antiguvernamentale, iar drept recompensă, a promis câte 3.000 de dolari lunar de persoană.

El este considerat de Chişinău principalul actor prin intermediul căruia Rusia încearcă să intervină în alegerile şi politica de la Chişinău, în încercarea de a schimba cursul proeuropean al ţării.

MAIA SANDU CERE O MONITORIZARE ATENTĂ A ALEGERILOR

Republica Moldova are programate alegeri legislative la 28 septembrie, iar preşedinta Maia Sandu s-a întâlnit joi cu reprezentanţii organizaţiilor internaţionale care vor monitoriza scrutinul – Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) şi Reţeaua Europeană a Organizaţiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO), subliniind provocările şi presiunile cu care se confruntă acest scrutin.

Maia Sandu a îndemnat la o monitorizare amplă a alegerilor, care să expună tentativele de influenţă străină asupra scrutinului.

„Şefa statului a atras atenţia misiunilor de observare a alegerilor asupra interferenţelor străine menite să submineze procesul democratic din Republica Moldova. Printre acestea, a menţionat finanţarea ilegală a forţelor anti-europene ca principal instrument de ingerinţă, precum şi reţelele de cumpărare a voturilor coordonate de grupări criminale, campaniile masive de dezinformare, atacurile cibernetice, protestele plătite şi încercările de a dezbina societatea”, se menţionează într-un comunicat transmis de Preşedinţia de la Chişinău. „Moldovenii trebuie să decidă pentru moldoveni”, a declarat Maia Sandu.