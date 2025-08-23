G4Media.ro
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a respins înscrierea Partidului Politic „Moldova…

alegeri Republica Moldova
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a respins înscrierea Partidului Politic „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor, la alegerile parlamentare din 28 septembrie

23 Aug

Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat sâmbătă, 23 august, lista Partidului Politic Alianța „Moldovenii” pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, însă a respins două formațiuni, inclusiv Partidul Politic „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor.





Potrivit CEC, s-a constatat că unul dintre candidații de pe lista partidului se încadrează în prevederile articolului 16 din Codul electoral, care interzice alegerea persoanelor cu condamnări definitive sau cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție. Excluderea acestuia a făcut întreaga listă neconformă și a dus la respingerea cererii formațiunii.

Formațiunea este condusă de Victoria Furtună, fostă procuroare, sancționată de Uniunea Europeană la 15 iulie, împreună cu alți afiliați ai oligarhului fugar Ilan Șor. Sancțiunile presupun blocarea conturilor și bunurilor atât în UE, cât și în Republica Moldova, precum și interdicții de circulație.

CEC a respins și lista partidului „Pentru Oameni, Natură și Animale”, invocând nereguli în desemnarea candidaților.

Numărul concurenților electorali înregistrați oficiali de CEC în cursa pentru parlamentare se ridică la 16.

Campania electorală pentru alegerile parlamentare va începe pe 29 august.


