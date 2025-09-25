AUDIO Planul pro-rusului Ilan Șor pentru Moldova: Declanșarea de alegeri anticipate, după schimbarea judecătorilor, procurorilor și a Comisiei Electorale Centrale, în termen de 3-4 luni / “Va trebui să șmecherim”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Condamnatul fugar Ilan Șor vrea să aducă la guvernare în Republica Moldova partide loiale Moscovei, care să declanșeze în următoarele luni alegeri parlamentare anticipate, scrie deschide.md.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Sursele din cadrul blocului „Pobeda” au furnizat publicației deschide.md un mesaj audio în care oligarhul le explică simpatizaților săi, în limba rusă, planurile sale pentru perioada următoare.

În discursul rostit, Șor spune că echipa sa nu are un candidat în actualul scrutin parlamentar pentru care să facă campanie electorală, astfel că vor fi nevoiți să recurgă la ”șmecherii”.

„În această campanie, va trebui să șmecherim, astfel încât, în decurs de 3-4 luni, să obținem declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, dar cu alți judecători și procurori, cu o Comisie Electorală Centrală corectă și să participăm la procese asupra cărora vom putea influența”, a afirmat Șo, în acest mesaj.

Totodată, el a îndemnat membrii blocului să nu se dea bătuți, pentru că toate acțiunile din ultimele luni „s-au desfășurat conform planului”.

„Stimați colegi, vă rog pe toți să vă mobilizați. Astăzi avem nevoie de rezultatul de care avem nevoie. Rezultatul nostru principal va fi peste trei luni, când vom merge în alegeri anticipate. Și noi vom merge în alegeri anticipate. Asta vă garantez”, a precizat el.

Șor a mai declarat că planul său este unul realizabil, chemând activiștii la mobilizare.

„Vă rog foarte mult să depuneți efort și să faceți tot ce vă stă în puteri pentru ca să-mi dați posibilitatea să obțin declanșarea alegerilor anticipate peste 3-6 luni. Eu știu cum să fac asta și eu vă garantez asta”, a mai spus el.