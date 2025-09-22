INVESTIGAȚIE Ziariștii de la NordNews s-au infiltrat cinci luni, sub acoperire, într-una dintre rețele Moscovei de influențare a alegerilor din Moldova: Acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală

Ziariștii publicației NordNews din Republica Moldova s-au infiltrat în una dintre multiplele rețele de influență create prin intermediul ONG-ului „Evrazia”, controlat de condamnatul fugar Ilan Șor. Timp de cinci luni, ziariștii au lucrat „cot la cot” cu oameni trimiși de Moscova, au ptruns în cercul lor de încredere și au ajuns chiar să „presteze” servicii în interesul Partidului „Moldova Mare” și a Blocurilor „Alternativa” și „Patriotic”, într-un demers menit să arate cum încearcă Rusia să dicteze cetățenilor din Moldova în dreptul cui trebuie să pună ștampila la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

„Stimați participanți ai programului „LIDERII EVRAZIEI”, mă bucur să vă adresez propunerea de a participa într-un nou proiect educațional. Pe cei interesați de dezvoltare în domeniul procesului electoral îi rog să-mi scrie în privat. Ne va face plăcere să colaborăm”. Un astfel de mesaj a apărut în luna mai a anului curent în unul dintre chat-urile Telegram pentru tinerii care participau la programul organizat și finanțat de ONG-ul „Evrazia”, în cadrul căruia s-a format nucleul activiștilor proruși din R. Moldova.

Pentru a te alătura cursului de instruire, era suficient să completezi un mic chestionar și să spui pe scurt câteva lucruri despre tine. Am primit acces chiar în aceeași zi. Astfel, pe 29 mai, Olga, administratorul NordNews, împreună cu alți participanți, a devenit parte a unui amplu program internațional intitulat „Hackathonul tehnologiilor electorale.”

„Sunt administratoare la NordNews. M-am infiltrat în această rețea pentru a afla cât mai multe informații în vederea unei investigații jurnalistice. Pe toată durata infiltrării mele am interacționat cu toți participanții și organizatorii.”, a declarat Olga Dolgopolîi, jurnalist NordNews.

Programul de instruire online a durat o lună și a vizat tineri cu vârste între 18 și 35 de ani, în principal din Republica Moldova. Webinarele s-au desfășurat de două ori pe săptămână, iar organizatorii și participanții urmau să se vadă față-n față abia la sfârșitul programului.

„Programul nostru se numește „Hackathonul tehnologiilor electorale”. Principalii noștri participanți sunt tineri din diferite țări ale Eurasiei, cu accent pe … Procesul electoral care are loc acum pe continentul eurasiatic este în Moldova. În principiu, accentul este pe Moldova” a declarat unul dintre așa zișii „experți”, Dmitri Novikov, chiar în unul dintre primele webinare.

Unul dintre coordonatorii-cheie ai proiectului este Anna Denisenko. Sursele NordNews indică faptul că, anterior, ea a organizat programul „LIDERII EVRAZIEI” și anume ea a trimis în chatul comun invitația de a participa la „Hackathon”.

Denisenko este cunoscută drept director general al ONG-ului „Centrul Noilor Politici pentru Tineret” din Rusia. De-a lungul carierei sale, ea a fost puternic implicată în mediul politic rusesc. În perioada 2008-2011, ea a activat în calitate de asistent al primului adjunct al președintelui Comitetului pentru Tineret din Duma de Stat, Serghei Belokonev.

Un alt coordonator a încercat să rămână anonim, folosind aliasul „Dumitru Cantemir”, însă nu i-a reușit. Acesta și-a pus o poză cu spatele, pe care a publicat-o însă și pe alte profiluri de pe rețelele de socializare. Astfel, ziariștii moldoveni au reușit să-i afle numele: Dmitri Baranovski.

Conform datelor deschise, este absolvent al Facultății de Științe Politice a Universității de Stat din Moscova (MGU). În 2016 a candidat la Duma de Stat a Federației Ruse din partea Partidului Ecologist. În prezent, spune că este „art-dealer și iubitor de artă”, camuflând, însă, un alt rol: Baranovski a fost coordonator al platformei civice „Pentru alegeri cinstite” în Moldova anul trecut.

Această informație a fost confirmată pentru NordNews de o sursă, care a avut contact direct cu el în vara lui 2024.

„Evrazia” se prezintă drept „o organizație non-profit activă, care lucrează la rezolvarea problemelor socio-economice din regiunile din Eurasia”. În realitate, însă, se ocupă preponderent de operațiunile hibride ale Rusiei pe întregul spațiu post-sovietic, dar în special în R. Moldova. Anume pentru implicarea în acțiuni de destabilizare a statului nostru, ONG-ul a fost inclus pe lista sancțiunilor în Uniunea Europeană, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii.

Organizația „Evrazia” a fost înregistrată în 2024 pe numele lui Nelli Parutenco, fosta contabilă a lui Șor. Însuși Șor face parte din Consiliul de supraveghere al ONG-ului, fiind prezentat ca mecenat și lider al blocului „Pobeda”.

Conducerea ONG-ului „Evrazia” reprezintă un mix de politicieni de rang înalt de la Moscova și propagandiști apropiați de Kremlin:

Aliona Arșinova, președintele Comisiei pentru Educație din Duma de Stat de la Moscova și coordonatoare a proiectului partidului „Rusia Unită”;

Veaceslav Volodin, președintele Dumei de Stat a Federației Ruse;

Margarita Simonian, redactor-șef Russia Today și al grupului media „Rossia Segodnia”.

„Evrazia” se integrează în ecosistemul platformelor pentru tineret și „educație” controlate de Kremlin: Rossotrudnicestvo, #MîVmeste, care vin tradițional la pachet cu „Rossia – strana vozmojnostei”, „Senej”, „Znanie”, reprezentând zona de responsabilitate publică a lui Serghei Kirienko. Acesta le frecventează regulat evenimentele și este invitat de onoare.

În urma probelor puse la dispoziția autorităților, au fost declanșate măsuri procesuale: zece persoane au fost reținute, între care și Alina Juk, iar organele de urmărire penală au deschis cauze privind operațiuni de influență derulate în timpul perioadei electorale.

