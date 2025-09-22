VIDEO Maia Sandu, mesaj înaintea alegerilor parlamentare de duminică: Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra voturi / Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe și periculoase pentru țara noastră și pentru întreagă regiune

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, le-a cerut luni cetățenilor să nu vândă țara “trădătorilor” și “hoților”, acuzând Rusia că “arunci cu sute de milioane de euro” pentru a cumpăra voturi la scrutinul parlamentar care se va desfășura duminică, 28 septembrie.

“Cu toate seriozitatea, vă spun că suveranitatea, independența, integritatea și viitorul nostru european sunt în pericol. Kremnlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara țării. Oamenii sunt intoxicați zilnic cu zeci de minciuni. Sute de persoane sunt plătite să provoace dezordini, violență și să sperie lumea”, a spus lidera pro-occidentală de la Chișinău.

Ea le-a cerut cetățenilor Moldovei să nu admită “predarea țării intereselor străine” și a avertizat că, dacă “Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe și periculoase pentru țara noastră și pentru întreagă regiune”.

Astfel, a continuat ea, “toți moldovenii vor avea de suferit, indiferent cu cine au votat, fondurile europene se vor opri la Prut, libertatea de circulație s-ar putea încheia iar pământul nostru ar putea deveni rampă de infiltrare spre regiunea Odesa”.

“Rusia nu acționează singură, Kremlinul are complici în Moldova, oameni care au demonstrat de multe ori în trecut că pentru bani își vând și țara. Ei nu au țară, ei au doar stăpâni. Ei nu cred în Rusia sau în Europa, ei cred doar în bani. După atâtea generații sacrificate nu avem dreptul să dăm țara pe mâna trădătorilor și a corupților”, a continuat Maia Sandu, înainte de a adăuga:

“Kremlinul crede că noi toți suntem de vânzare, că suntem prea mici să rezistăm, că nu suntem o țară ci un teritoriu. Dar Moldova e casa noastră și casa noastră nu e de vânzare (…) Duminică, să arătăm tuturor că Moldova nu e o bucată de pământ pe care o poți vinde sau cumpăra pe trei arginți, ci casa noastră sfântă”.