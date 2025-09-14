G4Media.ro
Premierul Spaniei îi laudă pe protestatarii pro-palestinieni pe măsură ce Vuelta se apropie de final

sursa foto: Miguel RIOPA / AFP / Profimedia

Premierul Spaniei îi laudă pe protestatarii pro-palestinieni pe măsură ce Vuelta se apropie de final

Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat duminică că admiră protestatarii pro-palestinieni ale căror demonstrații de-a lungul traseului Vuelta a España au determinat unii cicliști să amenințe că se retrag din competiție, săptămâna trecută, scrie jpost.com.

Pe măsură ce se apropia ultima etapă a cursei de 21 de zile în Madrid, au fost mobilizați peste 1.000 de polițiști pentru a gestiona manifestațiile. Protestele au vizat echipa Israel-Premier Tech din cauza acțiunilor Israelului în Gaza și au perturbat mai multe etape ale competiției, care este programată să se încheie la ora 19:00.

Sanchez, cunoscut pentru poziția sa critică față de Israel, a declarat într-un miting al Partidului Socialist în Malaga: „Astăzi marchează sfârșitul Vueltei. Respectul și recunoașterea noastră pentru sportivi și admirația noastră pentru spanioli care se mobilizează pentru cauze juste precum Palestina.”

Spania, care a recunoscut un stat palestinian în mai 2024, a criticat în mod activ acțiunile Israelului în războiul Israel-Hamas, iar guvernul lui Sanchez a anunțat la începutul acestei luni măsuri noi vizând aprovizionarea militară israeliană.

Protestatarii au reușit temporar să blocheze drumul în penultima etapă din Munții Guadarrama, în apropiere de Madrid, însă cicliștii au ocolit obstacolele.

Alberto Núñez Feijóo, liderul opoziției conservatoare din Partidul Popular, a condamnat declarațiile lui Sanchez, afirmând pe platforma X: „În loc ca miniștrii să încurajeze astfel de acțiuni, guvernul ar trebui să le condamne, să le denunțe și să le prevină.”

