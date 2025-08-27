G4Media.ro
Premierul danez Mette Frederiksen le prezintă scuze victimelor contracepţiei forţate puse în…

Premierul danez Mette Frederiksen le prezintă scuze victimelor contracepţiei forţate puse în aplicare în Groenlanda din 1960 până în 1992

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen le-a prezentat miercuri scuze victimelor unei campanii de contracepţie forţată pusă în aplicare în Groenlanda de către autorităţile daneze până în 1992, şefa guvernului acceptând astfel să răspundă cererii formulate de aceste femei de mai mulţi ani, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

‘Nu putem să dăm înapoi cele întâmplate, dar putem să ne acceptăm responsabilităţile’, a declarat şefa guvernului, citată într-un comunicat.

‘De aceea, aş dori, în numele Danemarcei, să spun: iertare’, a adăugat ea.

Din aproximativ 9.000 de femei de vârstă fertilă, mai mult de 4.500 de tinere inuite au fost supuse, între sfârşitul anilor 1960 şi până în 1992, fără consimţământul lor sau – în cazul minorelor – al părinţilor, montării unei sterilet decise de autorităţilor daneze.

Multe dintre aceste femei au devenit sterile în urma intervenţiei şi majoritatea suferă de sechele fizice sau psihologice.

Campania avea ca scop să limiteze numărul naşterilor în Groenlanda. Teritoriul arctic, deşi nu mai era colonie, rămânea sub tutela Copenhagăi, care era îngrijorată de rata ridicată de natalitate în rândul inuiţilor.

De la prima mărturie publică trecută neobservată în 2019, multe femei au prins curaj şi şi-au povestit experienţele, denunţând ‘colonizarea’ corpurilor lor şi cerând ca Danemarca să recunoască amploarea traumelor provocate.

‘Ştim că există şi alte capitole întunecate legate de discriminarea sistematică a groenlandezilor’, a afirmat Mette Frederiksen.

‘Scuzele mele, în numele Danemarcei, sunt şi scuze pentru aceste alte erori de care Danemarca este responsabilă, în care groenlandezii au fost trataţi diferit şi inferior în raport cu alţi cetăţeni ai regatului’, a adăugat ea.

Aproape 150 de victime au depus plângere împotriva statului danez şi aşteaptă desfăşurarea unui proces.

Premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen a prezentat şi el scuze, având în vedere că practica de contracepţie forţată a continuat şi după ce Groenlanda a devenit responsabilă de sistemul său de sănătate.

Potrivit lui Frederiksen, eventuale compensaţii vor fi avute în vedere după ce o comisie de anchetă independentă îşi va face cunoscute concluziile.

În 2022, guvernul danez a indemnizat cu un total de peste 200.000 de euro şase inuiţi care fuseseră separaţi de familiile lor în 1951 şi trimişi în Danemarca pentru a deveni elita danezofonă a Groenlandei.

