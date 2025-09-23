NATO cere Rusiei să înceteze „escaladarea” după încălcarea spaţiului aerian al Alianţei / „Este prea devreme” să se spună dacă Rusia este implicată în survolarea cu drone a Copenhagăi, anunţă Mark Rutte

Rusia trebuie să înceteze ”escaladarea”, după mai multe încălcări ale spaţiului aerian al NATO de către avioane sau drone în ultimele zile, avertizează marţi Alianţa Nord-Atlantică, în urma unei reuniuni a reprezentanţilor săi la Bruxelles, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Rusia poartă întreaga responsabilitate a acestor acţiuni, care sunt de natură să conducă la o escaladare, riscând să dea loc unei erori de apreciere şi punând vieţi în pericol. Toate astea trebuie să înceteze”, avertizează într-un comunicat NATO.

În urma a trei incursiuni ale unor drone sau avioane ruse de luptă în spaţiul aerian al NATO în mai puţin de două săptămâni, Alianţa a decis să ridice tonul.

Însă este ”prea devreme” să se aspună dacă Rusia este implicată în survolarea cu drone a Copenhagăi, unde aeroportul a fost închis luni timp de mai multe ore, a anunţat secretarul general al NATO Mark Rutte.

”Danezii sunt pe cale să evalueze cu exactitate ceea ce s-a întâmplat (…). Este prea devreme să ne pronunţăm”, a anunţat el într-o conferinţă de presă.

Mark Rutte a anunţat că a discutat cu premierul danez Mette Frederiksen.

Premierul danez Mette Frederiksen a denunţat marţi ”cel mai grav atac împotriva unei infrastructuri critice” în Danemarca, după ce aeroportul din Copenhaga a fost survolat de drone – timp de patru ore – luni seara, iar autorul rămâne necunoscut.

Cele 32 de state membre ale NATO ”vor folosi, respectând dreptul internaţional, toate instrumentele noastre militare şi nemilitare pe care le consideră necesare pentru a se apăra şi pentru a îndepărta orice ameninţare, indiferent de unde vine”, se arată în acest comunic at, publicat în urma unei reuniuni – la nivel de ambasadori – a Consilului Atlanticului de Nord (NAC) – cea mai înaltă instanţă politică a Alianţei.

Ele condamnă ferm în acest comunicat încălcarea periculoasă a spaţiului aerian eston de către Rusia.

Vineri, trei avioane ruse de luptă au intrat în spaţiul aerian al Estoniei – în care au rămas timp de 12 minute -, declanşând proteste ale NATO şi Uniunii Eurpoene (UE) faţă de o nouă ”provocare” rusă, în timp ce Moscova dezminte orice încălcare.

Această incursiune intervine după ce Polonia, un stat membru NATO, a semnalat la începutul lui septembrie că drone ruse i-au încălcat în mai multe rânduri spaţiul aerian în timpul unui atac împotriva Ucrainei.

Varşovia a condamnat atunci o agresiune.