Polonia va prelungi plafonarea preţurilor la electricitate până la finele anului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul polonez va prelungi plafonarea preţurilor la electricitate până la finalul anului, a declarat vineri ministrul Energiei, Milosz Motyka, ceea ce ar putea elimina un risc de inflaţie şi ar creşte speranţele pentru o reducere a dobânzii de bază, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Preţurile la electricitate vor fi îngheţate la nivelul de 500 de zloţi (137 dolari) pentru un Megawatt/oră în ultimele trei luni ale anului, a spus Motyka.

Măsura de plafonare a preţurile la electricitate pentru consumatorii casnici ar urma să expire în luna octombrie, iar Banca Naţională a Poloniei a menţionat-o drept un factor de risc la adresa inflaţiei şi o sursă de incertitudine.

Luna trecută, preşedintele polonez Karol Nawrocki a respins un proiect de lege destinat relaxării normelor pentru construirea de parcuri eoliene onshore, care includea şi reglementări privind prelungirea măsurii de plafonare a preţurilor. Preşedintele a trimis Parlamentului un proiect de lege care includea numai propunerea vizând îngheţarea preţurilor.

Acum, Executivul de la Varşovia a pregătit un nou proiect legislativ vizând îngheţarea preţurilor în trimestrul patru şi a inclus o subvenţie, care depinde de salariu, la plata facturilor la încălzire. Motyka a spus că proiectul va fi trimis Parlamentului în cursul acestei luni, adăugând că nu crede că va fi nevoie de noi prelungiri.

„În opinia noastră, nu va mai fi nevoie să îngheţăm preţurile, pentru că ne aşteptăm ca preţurile la energie să scadă sub 500 de zloţi per MWh”, a spus Milosz Motyka.

Imediat după aceste declaraţii, pieţele financiare au devenit mai încrezătoare că dobânda de referinţă va fi redusă în următoarele luni.

„Piaţa a devenit convinsă că această reducere poate avea loc”, a declarat economistul de la Santander Bank Polska, Piotr Bielski. Acesta nu a exclus o reducere a dobânzii la şedinţa de politică monetară din luna octombrie, dar a apreciat că cel mai probabil decidenţii vor aştepta următorul raport de inflaţie, care va fi publicat în noiembrie.