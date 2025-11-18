Ascultă articolul

„Totul indică” faptul că serviciile secrete ruse au comandat incidentele de sabotaj feroviar din Polonia, afirmă purtătorul de cuvânt al guvernului polonez, citat de The Guardian.

Într-o confirmare suplimentară a liniilor de anchetă din Polonia, purtătorul de cuvânt al ministrului polonez al serviciilor de securitate, Jacek Dobrzyński, a confirmat și el că „totul indică” faptul că serviciile secrete ruse se află în spatele incidentelor de sabotaj feroviar din Polonia de la sfârșitul săptămânii trecute.

„Adevărul este că totul indică faptul că acest… putem deja să-l numim cu încredere un atac terorist, a fost inițiat de serviciile speciale din Est,” a adăugat el.

El a insistat însă că ancheta privind cele două incidente trebuie să rămână confidențială în această etapă, pentru a se asigura eficacitatea acesteia.

„Nu pot spune în ce stadiu se află anchetatorii, la ce lucrează în prezent, ce piste urmăresc sau ce piste analizează. Serviciile ruse ar dori foarte mult să aibă aceste informații: unde se află anchetatorii noștri sau în ce direcție se îndreaptă”, a afirmat el.

Viceprim-ministrul și ministrul apărării al Poloniei, Władysław Kosiniak-Kamysz, declarase anterior că, analizând incidentele de sabotaj feroviar din weekend în contextul mai larg al amenințărilor hibride cu care se confruntă țările europene, „toate urmele duc spre est, spre Rusia”.

În cadrul unei intervenții la Radio Zet în această dimineață, el a confirmat, de asemenea, informațiile din presă potrivit cărora anchetatorii au examinat un dispozitiv găsit în apropierea locului exploziei, despre care cred că ar fi putut fi destinat să înregistreze „explozia sau să observe locul” exploziei.

Kosiniak-Kamysz a declarat că Polonia și Europa se confruntă cu „o stare între război și pace, în care avem atacuri, acte de sabotaj, dezinformare la scară gigantică pe internet, distrugerea sau tentative de distrugere a infrastructurii critice în întreaga Europă”.

Luni seara, procurorii din Polonia au declarat că a fost deschisă o anchetă „privind acte de sabotaj de natură teroristă […] comise în numele unui serviciu de informații străin împotriva Republicii Polone”.

Prim-ministrul Donald Tusk a confirmat ieri că un act deliberat de sabotaj a stat la baza exploziei care a avariat linia ferată dintre Varșovia și orașul Lublin din estul țării, potrivit publicației Notes from Poland.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a calificat luni dimineață incidentul drept „un act de sabotaj fără precedent îndreptat împotriva securității statului polonez și a cetățenilor săi”.