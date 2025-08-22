Poliţist împuşcat mortal în vestul Germaniei în timpul unui jaf la o benzinărie
Un ofiţer de poliţie a fost împuşcat mortal joi, în vestul Germaniei, în timpul unui jaf la o benzinărie, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Incidentul a avut loc în oraşul Völklingen, lângă graniţa cu Franţa.
Doi ofiţeri de poliţie l-au urmărit pe unul dintre atacatori care comiseseră jaful, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei din Saarbrücken.
Atacatorul a reuşit să smulgă arma de la unul dintre ofiţeri şi a tras în aceştia de mai multe ori. Făptaşul a fost, de asemenea, lovit în timpul schimbului de focuri şi a fost arestat.
Numeroase unităţi de poliţie şi echipaje de salvare au fost desfăşurate în oraşul Völklingen.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Mediul de afaceri din Germania cere guvernului Merz să transforme promisiunile în acţiuni concrete / Germania încearcă să iasă din două decenii de ”decizii slabe şi ideologizate”
Zeci de mii de soldaţi europeni sunt necesari pentru Ucraina, avertizează un colonel german / ”Europenii rămân nişte pitici militari şi deja reuşesc cu greu să îndeplinească noile angajamente NATO”
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.