Poliţist împuşcat mortal în vestul Germaniei în timpul unui jaf la o…

Sursa foto: Daniel Reinhardt / AFP

Poliţist împuşcat mortal în vestul Germaniei în timpul unui jaf la o benzinărie

Un ofiţer de poliţie a fost împuşcat mortal joi, în vestul Germaniei, în timpul unui jaf la o benzinărie, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Incidentul a avut loc în oraşul Völklingen, lângă graniţa cu Franţa.

Doi ofiţeri de poliţie l-au urmărit pe unul dintre atacatori care comiseseră jaful, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei din Saarbrücken.

Atacatorul a reuşit să smulgă arma de la unul dintre ofiţeri şi a tras în aceştia de mai multe ori. Făptaşul a fost, de asemenea, lovit în timpul schimbului de focuri şi a fost arestat.

Numeroase unităţi de poliţie şi echipaje de salvare au fost desfăşurate în oraşul Völklingen.

