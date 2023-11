Poliția israeliană a dărâmat casa familiei unui palestinian de 13 ani care a ucis un polițist de frontieră

Poliția israeliană a desfășurat o operațiune la care a participat un număr masiv de ofițeri pentru a dărâma casa familiei palestinianului Muhammad Zalbani, în vârstă de 13 ani, care a înjunghiat și ucis un polițist de frontieră la începutul acestui an, transmite Sky News.

„Felicitări poliției israeliene și luptătorilor MGB pentru că au pus în aplicare politica mea și a comisarului și au distrus casa familiei teroristului Muhammad Zalbani”, a declarat ministrul securității naționale, Itamar Ben-Gvir.

„Poliția israeliană va continua să acționeze cu toată puterea împotriva acestor teroriști blestemați și împotriva familiei lor”.

Sergentul-major Asil Sawaed a fost înjunghiat și ucis de Muhammad Zalbani în Ierusalimul de Est în luna februarie. Israelul a anunțat în august intenția de a demola casa familiei acestuia, cu scopul de a determina „părinții să descurajeze copiii să comită atacuri”.

Casa familiei băiatului se afla în tabăra de refugiați Shuafat, la nord de Ierusalim, iar videoclipurile difuzate de agențiile de presă palestiniene par să arate coloane de polițiști israelieni înarmați mărșăluind prin tabără.

