Poetul palestinian Refaat Alareer a fost ucis într-un atac în Gaza / Acesta refuzase să părăsească nordul Fâșiei

Poetul palestinian Refaat Alareer, unul dintre liderii unei tinere generații de autori din Gaza care și-au asumat riscul de a scrie în limba engleză pentru a-și spune poveștile, a fost ucis într-un atac israelian, a anunțat joi seara familia sa, citată de Le Figaro.

„Uciderea lui Refaat este tragică, dureroasă și revoltătoare. Este o pierdere imensă”, a comentat prietenul său Ahmed Alnaouq pe X. Moartea sa a fost rezultatul raidurilor fatale care au avut loc joi seara în nordul Fâșiei Gaza, potrivit Ministerului Sănătății administrat de Hamas.

„Am inima frântă, prietenul și colegul meu Refaat Alareer a fost ucis împreună cu familia sa în urmă cu câteva minute (…) Nu-mi vine să cred”, a scris pe Facebook prietenul său, poetul din Gaza Mosab Abu Toha. „Odihnește-te în pace Refaat Alareer. Vom continua să fim ghidați de înțelepciunea ta, astăzi și pentru eternitate”, a scris scriitorul și jurnalistul Ramzy Baroud pe X. Site-ul american specializat Literary Hub i-a adus, de asemenea, un omagiu.

Un profesor de literatură rezilient și angajat

Profesor de literatură engleză la Universitatea Islamică din Gaza, unde a predat, printre altele, Shakespeare, Refaat Alareer a fost unul dintre co-fondatorii proiectului „We are not numbers”, care asociază autori din Gaza cu mentori din străinătate care îi ajută să scrie povești în limba engleză despre realitatea lor. Acesta a publicat cartea Gaza writes back, cronici ale vieții din Gaza scrise de tineri autori palestinieni, și a publicat Gaza unsilenced.

Ca răspuns la atacul Hamas de pe teritoriul său din 7 octombrie, Israelul a lansat o vastă operațiune de „distrugere” a mișcării islamiste care conduce Fâșia Gaza și care este clasificată drept organizație teroristă de către Statele Unite, Uniunea Europeană și Israel. Ofensiva s-a soldat cu peste 17.000 de morți, în marea lor majoritate femei, copii și adolescenți, potrivit Ministerului Sănătății al Hamas.

La câteva zile după începerea ofensivei terestre israeliene, Refaat Alareer a declarat că a refuzat să părăsească nordul Fâșiei Gaza, epicentrul luptelor de la acea vreme. El a publicat un poem pe X care a devenit viral, intitulat If I must die (Dacă trebuie să mor), care se încheie cu cuvintele: „Fie ca acest lucru să aducă speranță, fie ca aceasta să fie o poveste”.

If I must die, let it be a tale. #FreePalestine #Gaza pic.twitter.com/ODPx3TiH1a

— Refaat in Gaza 🇵🇸 (@itranslate123) November 1, 2023