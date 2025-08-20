G4Media.ro
Vulcanii Noroioşi din Buzău, scanaţi cu drone pentru descifrarea structurii ascunse a…

atv vulcanii noroiosi peisaj sit natural4
sursa foto: G4Media

Vulcanii Noroioşi din Buzău, scanaţi cu drone pentru descifrarea structurii ascunse a terenului şi monitorizarea emisiilor de gaze

20 Aug

O echipă a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a efectuat teste utilizând drone echipate cu senzori de ultimă generaţie, tip LiDAR, radar de penetrare a solului, magnetometre, camere termice şi senzori de gaze, în zona Vulcanilor Noroioşi, pentru a descifra structura ascunsă a terenului.

Activităţile au fost desfăşurate de către cercetători din cadrul Laboratorul de Geofizică Aplicată, Prevenire şi Educaţie (GeoEduLab) al Institutului Naţional de Fizica a Pământului, în parteneriat cu Skyline Drones şi SPH Engineering,

„Scopul? Să descifrăm structura ascunsă a acestui teren instabil, să monitorizăm emisiile de gaze şi să identificăm zonele vulnerabile la alunecări. În acelaşi timp, cercetătorii se familiarizează cu noile metode aeriene, pentru a le putea aplica ulterior şi în alte regiuni cu riscuri geologice. Echipa de cercetători parte din GeoEduLab, laboratorul prin care INFP combină cercetarea, educaţia şi prevenirea riscurilor. În această campanie, echipa se instruieşte în utilizarea dronelor şi a aparaturii geofizice, iar datele colectate devin resurse pentru înţelegerea zonelor şi a riscurilor asociate cu astfel de zone. Zona, deşi bine cunoscută turistic, este surprinzător de puţin documentată ştiinţific. Aceste măsurători nu doar completează cunoştinţele despre Vulcanii Noroioşi, ci pot fi replicate şi în alte regiuni cu risc seismic sau geologic”, informează GeoEduLab.

Pe parcursul anului precedent, o echipă de cercetători a cartat pentru prima oară 3D subsolul unui vulcan noroios din România, folosind aparatura FullWaver, o tehnologie geoelectrică de ultimă generaţie.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

