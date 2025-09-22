Peste 80 de artefacte antice valoroase, retrocedate Greciei de un colecţionar privat / Pasionatul de istorie a rămas anonim și nu a primit compensații financiare

Grecia a recuperat zeci de artefacte antice valoroase care i-au fost returnate, în mod voluntar, de un colecţionar privat străin, a anunţat luni Ministerul Culturii din această ţară, informează DPA, citată de Agerpres.

Cele 86 de opere au fost predate în mod anonim şi fără compensaţii financiare, potrivit ministerului elen.

Colecţia include piese rare din toate epocile, precum coifuri, statuete neolitice, figurine şi pietre funerare din marmură, precum şi ceramică miceniană şi statuete din bronz din perioadele geometrică, arhaică şi elenistică.

„Aceste artefacte sunt mai mult decât simple descoperiri arheologice – ele sunt o parte din sufletul nostru şi din memoria noastră colectivă. Valoarea lor nu poate fi exprimată în cifre”, a declarat specialista în arheologie Eleni Stylianou.

Potrivit Ministerului Culturii din Grecia, ţara de origine a colecţionarului nu va fi dezvăluită.

Deocamdată nu sunt cunoscute cu exactitate momentul şi circumstanţele în care aceste artefacte au ajuns în străinătate.

După un proces de documentare, valoroasele artefacte antice vor fi expuse în muzee din toată Grecia.