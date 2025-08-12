G4Media.ro
Peste 250 de incendii au fost stinse, în ultimele 24 de ore,…

sursa foto: ISU

Peste 250 de incendii au fost stinse, în ultimele 24 de ore, de către pompierii români / Majoritatea au izbucnit din cauza arderilor necontrolate, în condiţii de caniculă / Peste 1.700 de hectare de teren au ars

12 Aug

Pompierii au stins, în ultimele 24 de ore, peste 250 de incendii, cea mai mare parte a acestora izbucnite din cauza arderilor necontrolate, în contextul în care, în multe zone din ţară, erau în vigoare coduri roşu şi portocaliu de caniculă. Flăcările au mistuit, în toal, peste 1.700 de hectare de teren. În aceeaşi perioadă, salvatorii au gestionat în jur de 2.000 de solicitări venite din partea populaţiei pentru acordarea de prim ajutor, transmite News.ro.

În cursul zilei de luni, 11 august 2025, pompierii salvatori au gestionat aproximativ 2.000 de solicitări primite din partea populaţiei, ce au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor şi operaţiuni destinate protecţiei comunităţilor. 

În acest interval, echipajele SMURD au intervenit în aproape 1.400 de cazuri pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1.422 de persoane au fost asistate medical.

Concomitent cu misiunile de prim ajutor, în ultimele 24 de ore, echipajele de stingere au acţionat pentru lichidarea celor peste 250 de incendii izbucnite în diverse zone ale ţării, prevenind astfel extinderea flăcărilor la vecinătăţi şi limitând pagubele materiale. Din totalul acestora, 190 intervenţii au fost la arderile necontrolate, suprafaţa de teren afectată fiind mai mare de 1.700 ha de teren.

De asemenea, luni, pompierii au intervenit la 276 misiuni în sprijinul comunităţilor, printre altele, pentru salvarea unor persoane sau a unor animale aflate în situaţii ce le puneau vieţile în pericol, operaţiuni de descarcerare şi alte situaţii de urgenţă.

Totodată, pentru protecţia populaţiei, luni au fost transmise 23 mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RO-ALERT, majoritatea dintre acestea vizând prezenţa animalelor periculoase în mai multe localităţi din şapte judeţe.

