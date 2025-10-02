G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Intervenţii ale pompierilor din Bucureşti din cauza vremii: Copaci şi elemente de…

copaci pe carosabil, copaci cazuti
sursa foto: ISU Cluj

Intervenţii ale pompierilor din Bucureşti din cauza vremii: Copaci şi elemente de construcţie care stau să cadă / Crengi pe carosabil

Articole2 Oct 0 comentarii

Pompierii din Bucureşti intervin, joi seară, în mai multe locuri pentru a îndepărta copaci sau elemente de construcţie care stau să cadă din cauza vremii, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

ISU Bucureşti-Ilfov a primit, joi seară, mai multe solicitări de intervenţie, ca urmare a fenomenelor meteo.

La ora transmiterii acestei ştiri, se intervine în următoarele locaţii:

1. Strada Reactorului – copac care stă să cadă

2. ⁠Strada Ostrov – copac care stă să cadă

3. ⁠Bulevardul Theodor Pallady – elemente de construcţie cu posibilităţi de desprindere

4. ⁠Soseaua Alexandriei – copac care stă să cadă

5. Strada Roşiori – creangă căzută pe carosabil

6. ⁠Bulevardul Gheorghe Şincai – cablu de curent rupt

Meteorologii anunţă că, până sâmbătă dimineaţă, vremea va fi deosebit de rece şi se vor semnala ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.500 de metri.

De joi seară, judeţele Olt şi Dolj se vor afla sub Cod roşu de ploi abundente, cantităţile de apă urmând să ajungă la 100-110 litri pe metrul pătrat, în timp ce alte judeţe din jumătatea de sud a ţării vor fi sub Coduri portocaliu şi galben de ploi.

Totodată, va fi Cod galben de vânt puternic în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei şi în sudul Moldovei, nouă judeţe şi Capitala fiind sub avertizare Cod portocaliu. Alte avertizări Cod galben şi portocaliu de ninsori vizează estul Carpaţilor Meridionali şi Carpaţii de Curbură, respectiv zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu şi Braşov.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Pompierii intervin în nordul Italiei, în urma unor furtuni şi ploi puternice care au provocat alunecări de teren / Case şi străzi inundate, maşini abandonate / 300 de copii blocaţi în şcoli la Milano, evacuaţi cu un vehicul amfibie

Articole24 Sep • 691 vizualizări
0 comentarii

Peste 8.500 de incendii de vegetaţie produse în România, în perioada 1 iunie–31 august / În vestul şi sud-estul ţării s-au înregistrat creşteri notabile / Judeţele unde numărul incendiilor a scăzut

Articole23 Sep • 133 vizualizări
0 comentarii

Salvamont: O persoană găsită decedată şi alte patru transportate cu ambulanţele la spital, în urma intervenţiilor din ultimele 24 de ore

Articole21 Sep • 1.193 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.