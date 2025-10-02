Intervenţii ale pompierilor din Bucureşti din cauza vremii: Copaci şi elemente de construcţie care stau să cadă / Crengi pe carosabil
Pompierii din Bucureşti intervin, joi seară, în mai multe locuri pentru a îndepărta copaci sau elemente de construcţie care stau să cadă din cauza vremii, transmite News.ro.
ISU Bucureşti-Ilfov a primit, joi seară, mai multe solicitări de intervenţie, ca urmare a fenomenelor meteo.
La ora transmiterii acestei ştiri, se intervine în următoarele locaţii:
1. Strada Reactorului – copac care stă să cadă
2. Strada Ostrov – copac care stă să cadă
3. Bulevardul Theodor Pallady – elemente de construcţie cu posibilităţi de desprindere
4. Soseaua Alexandriei – copac care stă să cadă
5. Strada Roşiori – creangă căzută pe carosabil
6. Bulevardul Gheorghe Şincai – cablu de curent rupt
Meteorologii anunţă că, până sâmbătă dimineaţă, vremea va fi deosebit de rece şi se vor semnala ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.500 de metri.
De joi seară, judeţele Olt şi Dolj se vor afla sub Cod roşu de ploi abundente, cantităţile de apă urmând să ajungă la 100-110 litri pe metrul pătrat, în timp ce alte judeţe din jumătatea de sud a ţării vor fi sub Coduri portocaliu şi galben de ploi.
Totodată, va fi Cod galben de vânt puternic în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei şi în sudul Moldovei, nouă judeţe şi Capitala fiind sub avertizare Cod portocaliu. Alte avertizări Cod galben şi portocaliu de ninsori vizează estul Carpaţilor Meridionali şi Carpaţii de Curbură, respectiv zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu şi Braşov.
