Patru migranţi au murit înecaţi în Marea Egee / Mai multe persoane sunt date dispărute

sursa foto: Captură video

Patru migranţi au murit înecaţi în Marea Egee / Mai multe persoane sunt date dispărute

Cel puţin patru migranţi care călătoreau la bordul unei ambarcaţiuni pneumatice au murit înecaţi luni în Marea Egee, în largul coastelor de vest ale Turciei, au anunţat autorităţile de coastă turce, precizând că există de asemenea şi dispăruţi, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

- articolul continuă mai jos -

Autorităţile de coastă, alertate la scurt timp după ora locală 02:00 (23:00 GMT), au declarat că au reuşit să salveze două dintre persoanele aflate la bordul ambarcaţiunii în apropiere de Karaburun, un oraş din provincia de coastă Izmir (vest).

„Corpurile fără viaţă a patru migranţi ilegali au fost recuperate”, au indicat autorităţile de coastă într-un comunicat, precizând că sunt în desfăşurare cercetări în urma declaraţiilor supravieţuitorilor, care au spus că există şi dispăruţi.

Localitatea Karaburun este situată la circa treizeci de kilometri de insulele greceşti Lesbos şi Chios, două dintre punctele de intrare în Uniunea Europeană în Marea Egee.

Naufragiile sunt frecvente în timpul acestor traversări periculoase între coastele Turciei şi insulele greceşti vecine.

Conform Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM), peste 1.000 de migranţi au dispărut sau au fost recuperaţi morţi în Marea Mediterană în 2025.

