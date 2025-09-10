G4Media.ro
Patronatele din turism solicită Guvernului să renunţe la majorarea TVA, de la…

Patronatele din turism solicită Guvernului să renunţe la majorarea TVA, de la 1 ianuarie 2026

Planurile Guvernului de a majora TVA în sectorul HoReCa, de la 1 ianuarie 2026, ar putea distruge definitiv competitivitatea industriei şi ar penaliza direct populaţia, avertizează Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR), transmite Agerpres.

În acest context, organizaţia solicită Executivului să renunţe la scenariul de majorare a TVA şi să deschidă un dialog real cu industria, pentru găsirea unor soluţii care să susţină dezvoltarea, nu să blocheze supravieţuirea unui sector vital pentru economia naţională.

„O eventuală creştere a TVA nu va lovi doar restaurantele, hotelurile şi cafenelele, ci va fi suportată direct de consumatori. Preţurile la mese festive, nunţi, botezuri, onomastici sau simple ieşiri cu prietenii, vor creşte inevitabil”, se arată într-un comunicat al organizaţiei transmis, miercuri, AGERPRES.

În plus, patronatele din turism subliniază faptul că măsura de majorare a TVA pune România în dezavantaj direct pe piaţa europeană.

„Ne batem pe o piaţă globală. Cu acces tot mai facil la transport şi platforme ca Airbnb, turiştii aleg, oricum, destinaţii externe. Dacă preţurile noastre cresc prin TVA, România va rămâne fără clienţi. Doar cei „captivi” în ţară vor mai apela la servicii locale. Restul vor pleca. Spirala e periculoasă: TVA mai mare, costuri fixe tot mai ridicate (energie, salarii, chirii) şi producători locali de alimente tot mai necompetitivi. Nu poţi gestiona un TVA ridicat, într-o economie deschisă. E nevoie de un teren de joc egal în Europa, dar Guvernul face exact invers”, susţine preşedintele FPIOR, Valentin Şoneriu.

La rândul său, vicepreşedintele FPIOR, Corina Macri, a punctat: „Respectarea regulilor fiscale este obligatorie, dar trebuie însoţită de educaţie şi sprijin, nu de măsuri populiste care seamănă neîncredere între clienţi şi antreprenori”.

Pe acelaşi subiect, Ruxandra Stoica, vicepreşedinte în cadrul aceleaşi organizaţii, atenţionează asupra faptului că „dacă nu putem dezvolta turismul intern, iar TVA-ul va fi majorat, consumul va scădea şi mai tare”, iar situaţia va însemna „ultimul cui în coşciugul industriei”.

„Industria turismului din România este puternic afectată în aceste luni, în primul rând de reducerea la jumătate a valorii tichetelor pe vacanţă, ceea ce, din păcate, a determinat ca sute de mii de români şi de familii ale acestora să nu mai poată pleca în vacanţă în România. Scenariul anunţat ca posibil de către preşedintele României, acela de majorare a TVA în HoReCa, posibil la cota de 21%, ar fi o lovitură dramatică, pentru că ar majora foarte mult tarifele pentru nopţile de cazare, pentru o masă-restaurant, pentru o cafea şi o gustare într-o cafenea şi, desigur, ar reduce drastic consumul românilor în locaţiile de ospitalitate din România, veniturile antreprenorilor şi volumul de taxe şi impozite pe care aceştia le plătesc la stat”, este de părere Corina Martin, secretar general al FPIOR.

Preşedintele HoReCa Botoşani, Răzvan Baltă, a transmis, totodată: „Nicuşor Dan a scris pe un bileţel, în direct, că nu va majora TVA. Cuvântul lui este zero. Oamenii de afaceri au nevoie de predictibilitate, nu de amânări copilăreşti”.

Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România este cea mai mare organizaţie naţională şi reprezentativă din domeniu, ce reuneşte peste o mie de companii naţionale şi reprezintă 24 de judeţe ale ţării plus Municipiul Bucureşti, 29 de patronate şi peste 26.000 de angajaţi.

