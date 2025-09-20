Părinții din Marea Britanie sunt revoltați că Meta folosește fotografii ale elevelor în reclame destinate bărbaților

Meta a folosit fotografii cu eleve la începutul anului școlar pentru a promova una dintre platformele sale de socializare unui bărbat de 37 de ani, într-o mișcare pe care părinții au descris-o ca fiind „scandalos” și „deranjant”, transmite The Guardian.

Bărbatul a observat că postările care îl încurajau să „descarce Threads”, rivalul lui Mark Zuckerberg pentru X al lui Elon Musk, apăreau în feed-ul său de Instagram, conținând postări încorporate cu fete în uniformă de la vârste de până la 13 ani, cu fețele vizibile și, în cea mai mare parte a cazurilor, cu numele lor.

Imaginile copiilor au fost folosite de Meta după ce părinții lor le-au postat pe Instagram pentru a marca revenirea lor la școală. Părinții nu știau că setările Meta permiteau acest lucru. O mamă a spus că profilul ei era setat ca privat, dar postările erau distribuite automat pe Threads, unde erau vizibile. O altă mamă a spus că a postat fotografia pe un cont public de Instagram. Postările copiilor lor au fost evidențiate străinului ca „sugestii de thread-uri”.

Destinatarul a declarat pentru Guardian că postările păreau „deliberat provocatoare și, în ultimă instanță, exploatatoare pentru copiii și familiile implicate”.

Tatăl unei fete de 13 ani care apărea într-una dintre postări a spus că era „absolut scandalos”. Imaginile erau toate cu eleve în fuste scurte, cu picioarele goale sau în ciorapi.

„Când am aflat că o imagine cu ea a fost exploatată într-un mod care părea sexualizat de o companie uriașă ca aceea pentru a-și comercializa produsul, m-am simțit destul de dezgustat”, a spus el.

Meta, compania în valoare de 2 trilioane de dolari cu sediul în Menlo Park, California, a declarat că imaginile nu încalcă politicile sale. Compania a spus că a recomandat oamenilor să viziteze Threads, arătându-le fotografii partajate public care respectă standardele comunității și recomandările sale. Sistemele sale nu recomandă Threads partajate de adolescenți, dar acestea erau postări făcute de conturi ale adulților care erau setate pentru a permite vizualizarea publică.

Bărbatul care a primit postările a spus că, întrucât i s-au trimis doar postări promoționale cu eleve – nu erau băieți în uniformă școlară, de exemplu – părea să existe „un aspect de sexualizare”.

Mama unei fete de 15 ani a cărei fotografie a fost folosită într-o postare promoțională care conținea un buton mare „Get Threads” a spus: „Pentru mine era o fotografie cu fiica mea mergând la școală. Nu aveam idee că Instagram a preluat-o și o folosește ca promoție. Este absolut dezgustător. Ea este minoră.”

Ea a spus că ar fi refuzat să-și dea consimțământul și că „pentru niciun ban din lume nu i-aș lăsa să folosească o fată îmbrăcată în uniformă școlară pentru a atrage oameni pe [platforma lor]”.

Cu 267 de urmăritori, contul ei de Instagram avea de obicei o acoperire modestă, dar postarea cu copilul ei a atras aproape 7.000 de vizualizări, 90% dintre acestea provenind de la persoane care nu o urmăreau, jumătate dintre acestea având peste 44 de ani și 90% dintre acestea fiind bărbați.

O altă mamă a cărei postare cu fiica ei de 13 ani a fost folosită într-o postare promoțională a spus: „Meta a făcut toate acestea intenționat, fără să ne informeze, deoarece dorește să genereze conținut. Este josnic. Și cine este responsabil pentru crearea acelei reclame Threads care folosește fotografii cu copii pentru a promova platforma pentru bărbați mai în vârstă?”

Meta a declarat că a numit astfel de postări „instrumente de recomandare” și că postările publice pot fi utilizate în acest scop.

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat: „Imaginile partajate nu încalcă politicile noastre și sunt fotografii de la începutul anului școlar postate public de părinți. Avem sisteme care ne ajută să ne asigurăm că nu recomandăm Threads partajate de adolescenți sau care contravin liniilor noastre directoare de recomandare, iar utilizatorii pot controla dacă Meta le sugerează postările publice pe Instagram.”

Utilizatorul Instagram în vârstă de 37 de ani din Londra, care a primit postările și a cerut să rămână anonim, a declarat: „Timp de câteva zile, mi s-au afișat în mod repetat reclame Meta pentru Threads care prezentau exclusiv imagini ale părinților cu fiicele lor în uniformă școlară, unele dintre ele dezvăluind numele lor. Ca tată, consider că este profund inadecvat ca Meta să reutilizeze aceste postări în promovarea țintită către adulți.”

El a spus că nu a postat și nici nu a apreciat imagini similare înainte de a primi fotografiile cu elevele.

„Pentru mine, prezentarea unui astfel de conținut ca fiind popular sau în tendințe pare a fi o provocare deliberată și, în ultimă instanță, o exploatare a copiilor și a familiilor implicate, punând în pericol siguranța lor online.”

Beeban Kidron, membru independent al Camerei Lorzilor și activist pentru drepturile copiilor online, a declarat: „Oferirea fetelor de vârstă școlară ca momeală pentru a promova un serviciu comercial este un nou minim chiar și pentru Meta.

„La fiecare ocazie, Meta privilegiază profitul în detrimentul siguranței și creșterea companiei în detrimentul dreptului copiilor la intimitate. Este singurul motiv pentru care ar putea considera adecvat să trimită fotografii cu eleve unui bărbat de 37 de ani – ca momeală – Meta este o companie deliberat neglijentă.”

Ea a solicitat autorității de reglementare Ofcom să analizeze dacă măsurile introduse în această vară pentru a împiedica adulții necunoscuți să intre în contact cu copiii precizează clar că „companiile nu pot oferi imagini sexualizate cu copii ca momeală pentru bărbați necunoscuți”.

Codurile Ofcom privind prejudiciile ilegale, menite să combată ademenirea online, preconizează că „profilurile și locațiile copiilor – precum și prietenii și conexiunile acestora – nu ar trebui să fie vizibile pentru alți utilizatori”.

Sistemul Meta înseamnă că, dacă un profil Threads este public, postările de pe profilurile adulților pot fi sugerate pe Facebook sau Instagram „astfel încât oamenii să vă poată descoperi, urmări și interacționa cu dvs.”. Aceste sugestii pot fi dezactivate sau profilul Threads poate fi comutat în privat.