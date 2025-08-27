G4Media.ro
Parchetul anunță că s-a admis arestul preventiv de 30 de zile în…

Parchetul anunță că s-a admis arestul preventiv de 30 de zile în cazul atacatorului tânărului livrator din Bangladesh, fiind invocate motive rasiale și xenofobe

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București anunță că propunerea de arestare preventivă pentru tânărul care a atacat un livrator din Bangladesh a fost aprobată de Judecătoria Sectorului 2 București.

„La data de 26.08.2025, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în mun. București, sector 2, din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a o determina să părăsească teritoriul țării, inculpatul a exercitat acte de violență fizică asupra persoanei vătămate, cetățean originar din Bangladesh, lovind-o pe aceasta cu pumnul în zona feței, provocându-i astfel leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale”, se precizează în comunicatul Parchetului.

La data de 27.08.2025, Judecătoria Sectorului 2 București a admis propunerea parchetului și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile.

Reamintim că un tânăr străin (cetățean din Bangladesh) livrator de mâncare, a fost atacat pe stradă, în București. Atacatorul l-a lovit cu pumnul în față pe băiatul nepalez care era cu bicicleta și cu geanta în spate, strigându-i: „Mergi în țara ta. Esti un invadator”. Un polițist aflat în timpul liber a intervenit și l-a imobilizat pe atacator. Citește mai multe AICI

 

