Parchetul anunță că s-a admis arestul preventiv de 30 de zile în cazul atacatorului tânărului livrator din Bangladesh, fiind invocate motive rasiale și xenofobe

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București anunță că propunerea de arestare preventivă pentru tânărul care a atacat un livrator din Bangladesh a fost aprobată de Judecătoria Sectorului 2 București.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„La data de 26.08.2025, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în mun. București, sector 2, din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a o determina să părăsească teritoriul țării, inculpatul a exercitat acte de violență fizică asupra persoanei vătămate, cetățean originar din Bangladesh, lovind-o pe aceasta cu pumnul în zona feței, provocându-i astfel leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale”, se precizează în comunicatul Parchetului.

La data de 27.08.2025, Judecătoria Sectorului 2 București a admis propunerea parchetului și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile.

Reamintim că un tânăr străin (cetățean din Bangladesh) livrator de mâncare, a fost atacat pe stradă, în București. Atacatorul l-a lovit cu pumnul în față pe băiatul nepalez care era cu bicicleta și cu geanta în spate, strigându-i: „Mergi în țara ta. Esti un invadator”. Un polițist aflat în timpul liber a intervenit și l-a imobilizat pe atacator. Citește mai multe AICI